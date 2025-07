Joven es asesinada por la pareja de su amiga mientras hacía transmisión en vivo por TikTok en Ecuador

La ciudad de Guayaquil, Ecuador, atraviesa una profunda conmoción tras el asesinato de Keila Andreina González Mercado, una mujer de 28 años que fue baleada mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok. Internautas que presenciaron la transmisión en vivo fueron testigos de los últimos momentos de Keila, quien 'bromeaba' con su agresor momentos antes del disparo.

En la transmisión, se observa a Keila riendo mientras conversaba con el novio de su mejor amiga. En tono aparentemente burlón, la joven le decía que le dispare. “Pégame dos tiros, te pido, pero no ahorita. Déjame que esté borracha”, se le escucha decir en el clip. Poco después, añadió un comentario que perturbó a los usuarios: “Dos tiros me pegas en la cabeza, pero me vas a matar de una, no quiero sufrir”. La conversación, que al inicio parecía en tono 'sarcástico', pronto se tornó inquietante. En el fondo del video, se oye a la amiga de Keila repetir varias veces “no, no”, intentando detener el desenlace trágico.

Manuel Andrés Álava disparó durante una transmisión en vivo en Guayaquil y huyó en moto

En el video se puede observar que Manuel Andrés Álava se levantó de su asiento y se acercó a Keila. Al percatarse de la situación, la joven intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El sujeto le disparó, en un hecho que coincidió con algo que ella había mencionado minutos antes: "No quiero sufrir". El momento quedó registrado en la transmisión en vivo, que fue vista por decenas de personas.

La Policía Nacional del Ecuador confirmó que el autor del crimen es Manuel Andrés Álava Lázaro, quien, tras disparar, huyó del lugar en una motocicleta. El asesinato ocurrió durante la madrugada del sábado 26 de julio, en la casa de Keila, ubicada entre las calles 28 y Capitán Nájera de Guayaquil. Según los reportes, las tres personas involucradas –Keila, su mejor amiga y el novio de esta, estaban bebiendo juntos en el domicilio de la víctima. Las autoridades siguen recolectando pruebas para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del sospechoso.

"No quiero sufrir", dijo Keila minutos antes de ser asesinada en vivo por TikTok. Foto: X

La familia de Keila lamenta la tragedia y apunta a una posible traición de su mejor amiga

La familia de Keila vive horas de profundo dolor. Birmania García, su abuela paterna, declaró a medios locales ecuatorianos que en un inicio pensaron que todo era una broma entre amigos. “Cuando escuchamos el ‘no, no, no’, creímos que estaban jugando”, relató.

Según contó una tía de Keila, la víctima había ofrecido alojamiento a su mejor amiga y al novio de esta desde hacía varios meses. La familiar expresó que habría sido justamente esta amiga quien permitió el ingreso del presunto asesino al entorno cercano de Keila. “Ella fue el puente para dejar entrar al psicópata”, aseguró. Esta afirmación añade una capa más de tristeza al caso, ya que refleja una posible traición desde el círculo íntimo de la víctima.