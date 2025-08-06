HOY
Una noche en un hotel cápsula de Japón se vuelve viral en TikTok: madre e hija muestran su experiencia y dividen opiniones

El video obtuvo miles de reacciones y se volvió viral en TikTok por mostrar una experiencia claustrofóbica y fascinante dentro de un hotel cápsula en Tokio, Japón.

La usuaria @cokiwillis compartió su experiencia junto a su madre en un hotel cápsula en Tokio,Japón en video de TikTok.
La usuaria @cokiwillis compartió su experiencia junto a su madre en un hotel cápsula en Tokio,Japón en video de TikTok. | Foto: Composición LR/cokiwillis-TikTok

Una creadora de contenido y su madre decidieron alojarse en el hotel cápsula de Tokio, Japón, incluso grabaron su experiencia para compartirlo en TikTok. El recorrido realizado por la usuaria @cokiwillis fue visto en pocos días por decenas de miles y alcanzó cientos de comentarios de usuarios cautivados y otros preocupados por el pequeño espacio en el que se encontraban.

La grabación muestra a la madre y a la hija caminar por los pasillos del hotel, introducirse en su cápsula y tratar de acomodarse en un espacio que limita poder sentarse. Ambas intentaron tomarse el hecho con humor, pero la reacción de la audiencia fue variada. Muchos coincidieron en que el concepto es innovador, mientras que otros tantos señalaron que les resultaría incómodo compartir la experiencia nocturna en un espacio tan diminuto.

Reacciones divididas en TikTok por la cápsula claustrofóbica

La publicación generó una ola de comentarios, algunos intrigados por lo “futurista” del hotel y otros completamente incómodos solo de verlo. “¡Ay no!, lo veo y me falta el aire ”, escribió una usuaria. Otro comentó: “De terror”. También hubo quienes expresaron curiosidad: “¡Está cool! ¿Qué hay del precio? ”.

El concepto de los hoteles cápsula, común en Japón, está pensado para estadías rápidas y económicas, especialmente para viajeros solitarios. Aun así, ver a una madre y su hija tratando de adaptarse al espacio provocó empatía y sorpresa. Muchos se preguntaron cómo es posible dormir en esas condiciones sin sentir claustrofobia.

Los hoteles cápsula, un fenómeno turístico que intriga en Japón

Este tipo de alojamiento nació en Osaka en 1979 como una solución para trabajadores que perdían el último tren o necesitaban pasar la noche de manera económica. Con el tiempo, se convirtió en una atracción para turistas curiosos, especialmente por su estética minimalista y su practicidad en ciudades como Tokio.

En la actualidad, los hoteles cápsula se presentan como una opción accesible y segura, aunque no apta para quienes sufren de claustrofobia. El video de TikTok volvió a poner el tema sobre la mesa, mostrando que, más allá de la funcionalidad, la experiencia de dormir en uno sigue siendo motivo de debate, especialmente en redes sociales donde las emociones son inmediatas y viscerales.

