Perú vs. Colombia: Gustavo Petro no cede y Elmer Schiales reafirma soberanía | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Economía

Japón interesado en trenes para Perú: hay proyectos por concretar de Lima a Ica y Barranca

El ministro de Transportes reveló que empresarios japoneses ven con buenos ojos los ferrocarriles Lima-Barranca y Lima-Ica, además de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

Diversas autoridades están presentes en la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés. Foto: MTC
Diversas autoridades están presentes en la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés. Foto: MTC

Desde la ciudad de Tokio, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció la presentación de un paquete de proyectos de infraestructura vial, ferroviaria, aérea, entre otros, para fortalecer la conectividad en el Perú y la alianza estratégica que mantiene con Japón.

El titular del MTC destacó que la delegación peruana, liderada por la presidenta de la república, Dina Boluarte, e integrada por seis ministros de Estado, expuso ante empresarios e inversionistas japoneses las características y ventajas de los proyectos en cartera que el gobierno ha llevado hasta el país asiático.

“Hemos acompañado a la presidenta de la república seis ministros de Estado para hablar de una serie de posibilidades a favor de ambos países. Japón está muy interesado en la estabilidad social, económica y jurídica que existe en nuestro país, lo que le genera confianza para la inversión”, señaló Sandoval.

Durante la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés, los inversionistas se mostraron “muy interesados en invertir en la línea ferroviaria subterránea 3 (desde San Juan de Miraflores hasta Lima norte) y la línea 4 (Callao hasta Lima Este), así como los ferrocarriles Lima-Barranca y Lima-Ica, y en los sectores agrario, turismo, entre otros”, indicó el ministro.

Sandoval resaltó que Perú y Japón tienen un importante vínculo bilateral, pero también se busca articular y seguir trabajando juntos proyectos viales y estructurales en favor de nuestro país, en el marco de la cooperación de Gobierno a Gobierno, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Precisamente, en esta línea de cooperación bilateral, el Perú está proponiendo un paquete de proyectos priorizados, para consolidar su asociación estratégica integral con Japón y afrontar desafíos comunes.

