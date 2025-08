El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió este domingo la veracidad de unos presuntos mensajes de WhatsApp que fueron difundidos por la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila. Según dicha publicación, esos chats aludirían a comportamientos inapropiados del mandatario durante una celebración en medio de su campaña electoral de 2022. Petro aseguró que los contenidos han sido manipulados y los calificó como "palabras editados" con la intención de manipular a la opinión pública.

Por su parte, Dávila, quien inscribió en junio su movimiento ciudadano 'Valientes', emitió un comunicado en el que sostiene haber tenido acceso a conversaciones privadas entre Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, y su exesposa, Daysuris Vásquez. Esta última es testigo clave en el proceso judicial que involucra al hijo del presidente, acusado de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Supuestos chats señalarían excesos del presidente Petro en una fiesta

De acuerdo con la periodista Vicky Dávila, unos supuestos mensajes de chat que formarían parte del expediente en manos de la Fiscalía revelan lo que ella describe como “conductas descontroladas” atribuidas a Gustavo Petro. En esos intercambios, se habla de la presencia de mujeres y de personas que habrían aportado económicamente a su campaña electoral. Además, se menciona la existencia de un video que, de hacerse público, podría afectar seriamente su imagen ante la ciudadanía.

"No hay videos amigos, solo uno que no contiene imágenes, sino palabras editadas. No hay travestis, ni ‘todo lo demás'", indicó el presidente Petro en su cuenta de X haciendo alusión a una de las frases de los supuestos chats filtrados.

Petro cuestiona presunta manipulación de los chats mostrados por Dávila

El presidente de Colombia calificó como "un intento burdo y horripilante de confundir fiesta con crimen" y denunció que se intenta ocultar "la verdad sobre los crímenes más graves cometidos contra la humanidad en Colombia".

En un mensaje extenso, el jefe de Estado de Colombia cuestionó con dureza a ciertos sectores del periodismo, al que tildó de promover una nueva forma de “periodismo vagabundo”. Según él, esta controversia está siendo agitada por grupos que pretenden imponer intereses particulares en los medios de comunicación y las instituciones públicas.

Además, su respuesta incluyó una indirecta que muchos interpretaron como una referencia al expresidente Álvaro Uribe, quien recientemente fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. Petro se refirió a él como “el hacendado” cuya propiedad “se ha transformado en cárcel”, y sostuvo que esta realidad ha provocado un estado de “embriaguez mental” en parte de la sociedad.

Nicolás Petro también cuestiona veracidad de chats que involucran a su padre

Nicolás Petro también se pronunció el pasado domingo, a través de un video en el que calificó como un “vil montaje” las capturas de pantalla difundidas por la periodista Vicky Dávila. Según él, esas imágenes no corresponden al formato original que genera una extracción forense realizada por la Fiscalía al teléfono de su exesposa, Daysuris Vásquez, y aseguró que presentan “manipulaciones en fechas y nombres”.

"El color verde del nombre en las imágenes indica que la captura se habría hecho desde mi celular, lo cual es falso, porque el dispositivo extraído fue el de Daysuris". Agregó también que, durante el tiempo de esas supuestas conversaciones, ninguno de los dos se tenía registrado en WhatsApp con los nombres que figuran en dichas capturas.