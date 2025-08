Impactante video muestra como un tren en pleno movimiento parte en dos a un bus en Brasil

Un video de cámaras de seguridad registra el impactante momento en que un tren, en pleno movimiento, parte en dos a un bus de pasajeros. Tras el choque, tan solo 11 personas de las 25 que se encontraban en la unidad de transporte público fueron heridas, sin reportar gravedad alguna.

El hecho ocurrió en Brasil, en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná. El video, compartido por varios medios de comunicación en TikTok, ha generado indignación en los usuarios, quienes culpan al conductor del bus de ocasionar el accidente que pudo terminar en una enorme tragedia.

¿Cómo ocurrió el choque entre un bus y un tren en movimiento?

El video muestra como el autobús, de la empresa Transporte Colectivo Glória, ignora las señales sobre el paso del tren. Este se trataba de una locomotora de la empresa Rumo Logística, encargada de llevar productos por todo Brasil. El transporte público se sube a la ferrovía e incluso hace una pequeña curva para evitar la coalición, sin éxito.

Otras imágenes difundidas por redes revelan el interior del bus, donde los pasajeros, dándose cuenta de la imprudencia del conductor, intentan advertir a los que se encontraban en la intersección del choque. Asimismo, se ve que uno de ellos se cae justo antes de que el tren pasara por el acordeón del bus, salvando su vida.

¿Qué dijo el conductor del bus sobre el choque con el tren?

El conductor del transporte público, cuyo nombre no fue revelado, declaró paras las autoridades locales que no vio al tren, debido a obstáculos visuales. Sin embargo, en el video se ve que dichas dificultades no existen, además de que se activó el semáforo ferroviario que indica que se detenga. Finalmente, cuando cruza las vías del tren, lo hace curvando su unidad, en un claro intento de evadir a la locomotora.

Las autoridades no han dado más declaraciones al respecto, más que los daños materiales producto del choque. En los comentarios de los videos virales, los usuarios muestran su indignación con el accionar del conductor, ya que pudo costarle la vida a varias personas. “No entiendo cómo no lo vio” o ‘Debía haber parado’ son algunos de los comentarios que dejaron en las coberturas que se subieron del tema.