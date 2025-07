El terrible caso de Luz Stella Alzate, una mujer colombiana que hace más de dos décadas, tiene que sufrir con el recuerdo de una mala aplicación estética que hasta la actualidad afecta su apariencia.

La mujer de 60 años relató que, cuando tenía 37, decidió someterse a un procedimiento estético con el objetivo de mejorar las marcas que el acné había dejado en su rostro. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda por mejorar su apariencia terminó convirtiéndose en la peor decisión de su vida.

¿Qué pasó con Luz Stella?

Luz fue víctima de una inyección de biopolímeros, sustancias prohibidas que arruinaron su vida. A pesar de que su uso está penado con prisión y multas, la falta de regulación y control permite que profesionales inescrupulosos continúen ofreciendo estos tratamientos.

Su historia forma parte de la de miles de personas que, en su afán por mejorar su apariencia, terminaron siendo víctimas de procedimientos engañosos. “Me acerqué a una clínica estética a que me aplicaran algo para los huequitos del acné y la señora supuestamente me aplicó vitamina C, en el momento no pasó nada”, relató.

Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a notar las consecuencias de lo que inicialmente creyó un tratamiento beneficioso. Su rostro empezó a inflamarse, experimentó dolores intensos y, lo más alarmante, sufrió afectaciones en su visión. Finalmente, recibió un diagnóstico que la dejó consternada: tenía biopolímeros en el rostro.