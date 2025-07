Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, calificó como "una mentira descarada" la realidad de que Gaza atraviesa una grave crisis alimentaria y hambruna. A través de una entrevista concedida este domingo, Netanyahu también culpó a Hamás de "robar la ayuda humanitaria" y de acusar a Israel de no suministrarla.

Donald Trump, durante otra ronda de reuniones en Escocia con el primer ministro británico, manifestó que sí hay hambruna en Gaza. Esto lo hizo justo después de las declaraciones del primer ministro israelí. Trump se encuentra en el país de las Tierras Altas desde el 25 de julio. Mañana será su último día en esta visita privada con cuestiones diplomáticas y comerciales de por medio.

Netanyahu niega la crisis alimentaria en Gaza y culpa a Hamás y a la ONU

"No hay ninguna política de hambre en Gaza, y no hay hambre en Gaza. Permitimos que la ayuda humanitaria entre en Gaza durante toda la guerra; de lo contrario, no habría habitantes en Gaza", aseveró Benjamin Netanyahu durante una entrevista concedida a la pastora evangélica Paula White-Cain. Ella es responsable de la Oficina de Fe de Estados Unidos, creada bajo el actual mandato del presidente Donald Trump.

Durante la entrevista, Netanyahu aseguró que Israel permite que ingrese la cantidad de ayuda que exige el derecho internacional. Asimismo, culpó a Hamás de robar esta ayuda y señaló a organizaciones humanitarias y Naciones Unidas por supuestamente "no entregar alimentos en la Franja de Gaza a causa de los combates".

Trump admite la crisis alimentaria; Netanyahu la niega

"No sé... esos niños parecen tener mucha hambre... eso es una verdadera hambruna", contestó el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al ser interrogado sobre las declaraciones del primer ministro Netanyahu. Durante la reunión que mantuvo con el primer ministro británico, Keir Starmer, también afirmó: "Nadie ha hecho nada extraordinario allí. Todo es un desastre...Le dije a Israel que quizá deberían hacerlo de otra manera".

Por otro lado, antes de las declaraciones de Trump, el jefe humanitario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, declaró que Palestina necesita una gran cantidad de alimentos para evitar la hambruna. Asimismo, en declaraciones para la BBC comentó sobre su satisfacción "las medidas adoptadas por Israel durante el fin de semana para permitir el ingreso de más ayuda a Gaza", aunque indica que lo entregado hasta ahora era solo "una gota en el océano".