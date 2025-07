¿Quién puede detener a Netanyahu? La impotencia de organismos internacionales ante la protección de Estados Unidos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido acusado de prologar la guerra en Gaza para mantenerse en el poder, argumenta una reciente investigación de The New York Times. A partir de revisar decenas de registros gubernamentales y realizar más de 110 entrevistas a funcionarios, el equipo de periodistas defiende que "el alargamiento del conflicto" ha permitido al líder israelí "aplazar un ajuste de cuentas político". La sentencia coincide con lo señalado por internacionalistas a este medio.

"Netanyahu está muy presionado porque su bloque de gobierno se está quebrando. Entonces, abrirse a un nuevo frente de guerra es algo que le conviene para cohesionar a la población detrás de él", analizó Ramiro Escobar. Además, de perpetuar el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja, el primer ministro israelí también propició el inicio de la reciente guerra en Siria y la previa guerra en Irán, ofensivas que dejaron cientos de muertes de civiles e innumerables daños a infraestructuras. A ello se suma que Israel atacó la única iglesia católica en Gaza, un punto donde se comunicaba el papa León XIV con católicos del enclave. Cabe preguntarse si hay forma de frenar su actuar.

Netanyahu contra la justicia

Benjamín Netanyahu es el primer jefe de gobierno en ejercicio juzgado penalmente en Israel. En el tribunal de Tel Aviv, enfrenta tres causas por corrupción que se llevan en paralelo y que comenzaron formalmente en 2020. Según France 24, los delitos imputados son soborno, fraude y abuso de confianza, vinculados a la manipulación mediática, el cierre de periódicos, la obtención de cobertura favorable a cambio de favores regulatorios y recepción de regalos de lujo de empresarios y magnates a cambio de favores políticos.

El juicio ha sido repetidamente pospuesto, en parte por la guerra en Gaza y situaciones de seguridad nacional. Pero, el tribunal ha rechazado nuevos aplazamientos y Netanyahu debe declarar próximamente en juicio oral. Las audiencias programadas para la semana del 20 de julio fueron suspendidas por motivos de salud, debido a que el primer ministro habría sufrido una intoxicación alimentaria y debe guardar reposo. La reanudación del juicio ha sido trasladada oficialmente al mes de septiembre.

Por otro lado, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu, acusándolo de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra en Gaza que comenzó el 7 de octubre del 2023. Según la sala de magistrados, los cargos incluyen responsabilidad penal por el uso de hambruna como método de guerra y crímenes de lesa humanidad como el asesinato, persecución y otros actos inhumanos contra la población civil palestina de Gaza.

Cabe precisar que la CPI no ha emitido un veredicto ni declarado a Netanyahu 'culpable', pero ha ordenado su detención para someterlo a juicio en La Haya, ya que existen pruebas razonables de su responsabilidad penal en los delitos. Sin embargo, Israel y Estados Unidos no reconocen la jurisdicción de la CPI y han rechazado la orden.

Respecto al reciente ataque de Israel a Siria, cabe observar que el derecho internacional prohíbe la ocupación militar de un territorio por la fuerza y también ataques arbitrarios contra otro país sin que haya agresión previa. "Además, las acciones militares israelíes contra Siria, sin que este país haya atacado directamente a Israel, también contravienen normas internacionales. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son vinculantes", apunta Escobar. Una situación parecida ocurrió anteriormente cuando el ejército israelí atacó a Irán.

Entonces, ¿quién puede detener a Netanyahu?

Escobar indica que si bien las resoluciones de la ONU no son vinculantes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sí puede imponer sanciones. "Está formado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y son las cinco potencias nucleares: China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. Estos cinco permanentes tienen derecho de veto", explica. Sin embargo, las medidas que puedan imponer contra Israel son limitadas: "cada vez que se presenta una resolución condenando lo que hace Israel, Estados Unidos la veta", señala.

No obstante, pese a que aparentemente el primer ministro israelí está actuando con vía libre, el internacionalista sostiene que sus ofensivas le están generando desprestigio. "Netanyahu ha ignorado reiteradamente el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, incluso ante acusaciones de genocidio. Esto ha generado rechazo no solo fuera de Israel, sino dentro del país y entre la comunidad judía mundial. Muchos consideran que el gobierno ha rebasado los límites, aunque aún no hay una mayoría clara en Israel que pide su caída", advierte.