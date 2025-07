El motivo por el que ningún país de América Latina ha desarrollado armas nucleares

La humanidad vive con miedo ante una posible guerra con bombas nucleares, pero en América Latina esta realidad es completamente ajena, ya que sus países han firmado un tratado que prohíbe la creación de estas armas. Según explicó la cadena BBC, el presidente de Estados Unidos en 1953, Dwight Eisenhower, propuso el plan ‘Átomos para la paz’, en el que se permitía el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, pero no para la fabricación de bombas.

América Latina es una zona libre de armas nucleares, a diferencia de países como Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Francia. En el continente asiático, China, Corea del Norte, India y Pakistán poseen este tipo de armamento. Incluso en Sudáfrica se llegaron a fabricar, aunque posteriormente fueron eliminadas.

¿Por qué ningún país de América Latina no cuenta con armas nucleares?

El medio BBC informa que, en 1957, se creó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, por sus siglas en español; IAEA en inglés), el cual forma parte de las Naciones Unidas. Años más tarde, se estableció el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP, por sus siglas en español; NPT en inglés), con el objetivo de prevenir conflictos relacionados con la guerra nuclear.

“La historia de por qué América Latina no tiene armas nucleares se remonta a la crisis de los misiles en octubre de 1962, cuando la Unión Soviética puso misiles en Cuba y eso desarrolló una crisis entre Estados Unidos y la Unión Soviética”, explica Luis Rodríguez, investigador postdoctoral del Center for International Security and Cooperation de la Universidad de Stanford, al medio BBC.

También agrega: “Como respuesta, varios países en América Latina decidieron iniciar una acción multilateral para evitar que se repitiera una crisis de los misiles en la región. Fue la primera vez que los países latinoamericanos percibieron los riesgos nucleares tan cerca de casa”.

Por su parte, Ryan Musto, director de Foros e Iniciativas de Investigación del Global Research Institute de la Universidad William and Mary (Virginia), comenta al medio: “La crisis de los misiles en Cuba fue un catalizador clave, y Brasil propuso convertir a América Latina en una zona libre de armas nucleares como una posible solución a esa crisis, ya que podía facilitar la retirada de los misiles de Cuba y, al mismo tiempo, permitir que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética salieran airosos”.

Finalmente en 1967 se crea el 'Tratado de Tlatelolco' que prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en América Latina y el Caribe.

¿Algunos países se negaron a este tratado?

El investigador Luis Ramírez señala que al principio, Brasil estuvo de acuerdo con la iniciativa, pero más adelante reconsideró su posición y manifestó interés en desarrollar armas nucleares. Otro país que adoptó una postura similar fue Argentina.

“Eso fue lo que llevó a países como Brasil y Argentina a desarrollar ciertos programas nucleares de tecnología de uso dual, que podían emplearse con fines civiles o militares, y que generaron tensiones, especialmente con organismos internacionales”, explica el especialista.

Además, agrega que ambos países establecieron programas secretos: “Lo que Brasil y Argentina hicieron fue crear un programa nuclear al margen de las regulaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, por eso se les conoce como los programas secretos de Brasil y Argentina”, comentó.