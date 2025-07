Perú destaca entre los 9 malls más rentables de América Latina, con dos centros comerciales en el ranking

Muchas veces, cuando queremos comprar ropa, pasear o comer algo, nos dirigimos a disfrutar en los malls o centros comerciales. La firma colombiana Mall & Retail, especializada en asesoramiento y análisis del sector de centros comerciales, creó un ranking de los malls más rentables de América Latina. La base de este ranking fue la productividad de los locatarios, el desempeño entre marcas y categorías, y la medición de la eficiencia en el uso del espacio arrendado.

Los países que destacaron fueron Colombia, Perú, Chile y Argentina. Por su parte, Brasil no participó en este informe, ya que su escala de ventas y su consumo son diferentes a los de los otros países, por lo que no es posible hacer la comparación. En primer lugar, se encuentra el centro comercial Alto Palermo, ubicado en Argentina, con un porcentaje de US$ 875 por metro cuadrado. En el segundo lugar, se encuentra el Parque Arauco Kennedy, con US$ 864 por m².

Dos malls de Perú destaca en los más rentables de América Latina

Uno de los más conocidos que destaca en este ranking, ubicado en los acantilados de Miraflores, es Larcomar. Este centro comercial ocupa el sexto puesto con US$ 381 por m² y concentra a muchos turistas gracias a su gran dimensión, la vista frente al mar y sus 35 restaurantes. Además, por ser una experiencia premium, no cuenta con supermercados.

Por otro lado, ocupando el octavo puesto de los 9 malls más rentables en América Latina, se encuentra el Jockey Plaza, con US$ 297 por m². Este centro comercial es muy popular, ya que destaca por su aspecto de boulevard, con más de 80 restaurantes, tiendas de ropa, maquillaje y diversas otras tiendas. Se consolida como uno de los principales centros comerciales en el Perú.

Los otros puestos en el ranking de América Latina

En el tercer puesto se encuentra Mallplaza Trébol, ubicado en Concepción, Chile, con US$ 664 por metro cuadrado. Colombia es el país con más centros comerciales en esta lista.

En el cuarto puesto está el Centro Comercial Andino en Bogotá, con US$ 418 por m²; en el quinto puesto se encuentra Unicentro Bogotá, con US$ 407 por m². En séptimo lugar está Parque La Colina en Bogotá, con US$ 319 por m², y en la última posición se encuentra Titán Plaza, con US$ 291 por m²."