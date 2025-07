El Ejército de Ucrania confirmó este sábado que ha atacado la base aérea rusa de Borisoglebsk, en el oeste del país, mientras que Rusia continuaba bombardeando Ucrania con cientos de drones durante la noche. Rusia disparó 322 drones y señuelos contra Ucrania, de los cuales, 157 fueron derribados y 135 se perdieron tras ser bloqueados electrónicamente. La ofensiva se considera parte de una campaña de bombardeos intensificada que ha frustrado las esperanzas de avanzar hacia el fin de la guerra que supera los tres años.

El Estado Mayor de Ucrania describió el ataque de este sábado como la "base de operaciones" de los cazas rusos Su-35S y Su-30SM. Además, enfatizó que se alcanzó un depósito que contenía bombas de planeo, un avión de entrenamiento, y "posiblemente otros aviones", aunque las autoridades rusas no informaron el ataque. El principal objetivo fue la región occidental de Jmelnitski, según las fuerzas aéreas ucranianas. No obstante, el gobernador de la zona, Serhii Tiurin, declaró que no se habían reportado daños, heridos ni víctimas mortales.

Nueva ola de ataques se da tras llamada entre Zelenski y Trump

Los últimos acontecimientos de ataques se produjo después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijera el viernes que sostuvo una llamada telefónica "muy importante y productiva" con su homólogo estadounidense, Donald Trump. En la comunicación, ambos discutieron cómo podrían fortalecer las defensas ucranianas y la posible producción conjunta de armas a fin de finalizar la guerra con Rusia.

Por su parte, Trump calificó la conversación como "buena", aunque admitió no estar completamente seguro. Al ser consultado sobre un posible fin del conflicto, respondió: "No lo sé. No puedo decir si eso va a suceder o no".

EE.UU. suspende ayuda militar a Ucrania

La Casa Blanca ha suspendido algunos envíos de armamento militar a Kiev, incluidos misiles cruciales de defensa aérea. En ese contexto, los principales patrocinadores europeos de Ucrania están considerando cómo pueden ayudar a suplir esa carencia, por lo que Zelenski afirma que tienen planes en marcha para desarrollar la industria armamentística.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que durante la noche del sábado derribó 94 drones ucranianos y otros 12 en la mañana del mismo día. Aunque no se reportaron víctimas, el comunicado reconoce que la intensificación de la ofensiva nacional ucraniana avanza, aunque tomará tiempo.