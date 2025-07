Petro responde con dureza a críticas de EE. UU. y dice que no aceptará presiones ni chantajes políticos: “Yo no me arrodillo"

En la ceremonia de nombramiento del nuevo juez de la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro se dirigió a los congresistas de Estados Unidos. El presidente colombiano contestó a aquellos que lo han señalado de tener vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. En su mensaje, el mandatario negó cualquier intento de injerencia extranjera y respaldó la soberanía de Colombia.

Sus declaraciones respondieron a las últimas declaraciones del legislador republicano Carlos Giménez, quien denominó a Petro como un "matón narcoterrorista socialista". La reacción del presidente se volvió viral por su tono desafiante. El suceso intensificó la discusión acerca de las tensiones entre áreas del Congreso estadounidense y el Gobierno de Colombia.

¿Qué motivó la enérgica respuesta del presidente Petro a los congresistas estadounidenses?

Las afirmaciones del congresista Carlos Giménez, de origen cubano, provocaron la reacción del jefe de Estado. El legislador acusó públicamente a Petro de estar implicado en crímenes como homicidio, narcotráfico y terrorismo, calificándolo además como un "socialista que vive en Casa de Nariño". Autoridades colombianas calificaron estas declaraciones como ofensivas y desproporcionadas.

En respuesta, Petro fue tajante: “Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista que me llame narco o terrorista; nunca he sido ninguna de las dos cosas”. También cuestionó el intento de responsabilizar a Colombia por la crisis de drogas que enfrenta EE. UU.: “Nosotros no somos el enemigo”, dijo, aludiendo a las más de 100.000 muertes por sobredosis registradas en ese país.

¿Qué advertencias hizo Petro sobre el impacto de la política estadounidense en la lucha contra el crimen?

El mandatario advirtió que las posturas ideológicas extremas de algunos congresistas estadounidenses están debilitando la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Afirmó que la violencia en Colombia ya no responde a motivos ideológicos, sino que está controlada por redes criminales con presencia transnacional, lo cual exige una respuesta coordinada y pragmática.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de que Estados Unidos se aísle en la región si permite que sectores como el trumpismo definan su política exterior hacia América Latina. “Si Estados Unidos no quiere cooperar, continuaremos con los europeos. No nos quedaremos solos”, expresó Petro, dejando claro que su Gobierno buscará aliados que respalden una lucha contra el crimen sin imponer agendas ideológicas externas.