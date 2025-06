Álvaro Leyva, excanciller colombiano, está envuelto en una grave polémica. Según una investigación del diario El País, el abogado de 82 años intentó reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para pedirle que ejerza “una presión internacional” con el objetivo de promover la vacancia de Gustavo Petro de la presidencia de Colombia.

“Hay que sacar a ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones… Además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder si no es mediante un gran acuerdo nacional, en el que deben estar el ELN y los del Clan del Golfo. (…) He hablado con los gremios más importantes (…). Aquí han venido los del Clan del Golfo, una situación muy complicada. Este país va al despeñadero”, se escucha decir a Leyva, quien integró el gabinete de Petro entre 2022 y 2024, según audios difundidos por El País.

Leyva buscó ayuda de gobierno de Trump para destituir a Petro

Según fuentes de El País, en abril Álvaro Leyva y su hijo Jorge se reunieron en Estados Unidos con asesores de la Administración de Donald Trump, entre ellos el congresista Mario Díaz-Balart. Durante ese encuentro, Leyva aseguró que “tenía todas las herramientas” para ejecutar un plan destinado a destituir a Gustavo Petro, cuyo cargo sería asumido por su vicepresidenta, Francia Márquez.

Además, afirmó que contaba con pruebas suficientes que obligarían a Petro a dejar la presidencia de Colombia, por lo que consideraba que el apoyo de Estados Unidos era fundamental. A pesar de la insistencia de Leyva, una fuente reveló a El País que la Casa Blanca no tomó en cuenta su propuesta, en la cual, según el excanciller, debían participar “actores armados y no armados”.

Francia Márquez se distanció de Petro tras acusaciones de complot

Los audios ahora conocidos de Leyva no serían una novedad para Petro. La investigación periodística indica que el servicio secreto colombiano los obtuvo hace algunos meses y que Gustavo Petro se mostró muy molesto, al calificar el hecho como un intento de golpe de Estado en su contra.

El descontento de Petro también alcanzó a su vicepresidenta, Francia Márquez, a quien le exigió explicaciones por las declaraciones de Leyva, en las que este aseguraba que ella estaba “jugada” en la estrategia contra el mandatario. Aunque Márquez negó haber actuado a sus espaldas, la relación evidenció tensiones durante un Consejo de Ministros transmitido en vivo, en el cual el exministro afirmó que estuvo “encima de ella” para que le respondiera al aire.

Laura Sarabia acusa a Leyva de conspirar contra Petro y atentar contra la democracia

La canciller de Colombia, Laura Sarabia, arremetió contra el exministro Álvaro Leyva, tras revelarse en El País que habría buscado derrocar al presidente Gustavo Petro con apoyo de asesores vinculados a Donald Trump. “Ruin y miserable. No encuentro mejores palabras para describir a Álvaro Leyva”, escribió en su cuenta de X.

Según Sarabia, los hechos denunciados representan “no solo un ataque contra Gustavo Petro, sino un atentado contra la democracia misma”. La ministra resaltó que el mandato presidencial debe ser respetado y defendido, y consideró inadmisible cualquier intento de desestabilización impulsado desde el exterior o desde antiguos miembros del Gobierno.