Las comidas más famosas del mundo, como la pizza, el sushi, o los churros, no surgieron en los países con los que tradicionalmente se les identifica. Un reciente estudio de National Geographic revela el verdadero origen de algunas preparaciones emblemáticas que tienen raíces en culturas lejanas a las que hoy no representan. Algunos indicios que apunta el análisis es la evolución del plato a medida que transcurre el tiempo.

El ketchup, que tiene origen en kê-tsiap, una salsa de pescado fermentado del sudeste asiático, cuando llego a Europa, los cocineros fusionaron ingredientes a fin de imitar el sabor original. Con el tiempo, a los tomates se le añadió azúcar, creando así un condimento dulce y picante que en la actualidad se asocia con la cocina estadounidense. Pese a los cambios, el nombre se mantuvo, incluso cuando la receta se transformó drásticamente.

¿Cuál es el origen de la pizza?

En la actualidad se piensa que la pizza es de Italia, pero de acuerdo a National Geographic, la primera referencia escrita a una preparación de este tipo proviene de Egipto. En cuestión del pan, en los años 2200 a. c., se comía con ingredientes añadidos. Luego, este plato apareció en Grecia, Italia y luego en todo el Mediterráneo.

Italia es uno de los mayores productores de tomates en Europa, y que hoy en día se ha convertido en parte de su identidad y su relación directa con su platillo estrella, la pizza. Sin embargo, aunque los inmigrantes italianos pueden haber introducido su versión de pizza en Estados Unidos en el sigo XIX, no retira las versiones históricas turcas o griegas, ni el peculiar estilo neoyorquino que se les siguió.

¿De dónde es realmente el sushi?

En el siglo VIII d. c. fue la primera aparición documentada del sushi en Japón. Sin embargo, según Eric Rath, historiador gastronómico japonés y autor de Oishii: the History of Sushi, sostiene que la receta se originó en China en el siglo VI. La traducción del nombre de este platillo es "agrio" que los japoneses pronunciaban como "sushi".

A lo largo del tiempo, el sushi ha absorbido diversas influencias culturales. Según Eric Rath, los marineros portugueses que comenzaron a comerciar con Japón en el siglo XVI introdujeron una técnica de fritura conocida como tempurari, que luego dio origen a la popular tempura. Además, Rath señala que el uso del salmón en el sushi probablemente se originó en Noruega, y no en Japón, como comúnmente se cree.