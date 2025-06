Nazmi Hanafiah nunca imaginó que un soñado inmueble con vista al mar se iba a convertir en un lugar de zozobra. De hecho, este ingeniero informático de 30 años nunca más quiso regresar a Forest City, un ambicioso complejo de viviendas chinas construido en el sur de Malasia. Allí, alquiló un departamento de un dormitorio que abandonó después de seis meses. “No me importaba el depósito, no me importaba el dinero, solo quería irme”, narró Nazmi.

En pleno boom inmobiliario en China, el plan de Country Garden, dueño del proyecto Forest City, era construir una metrópolis ecológica con un campo de golf, un parque acuático, oficinas, bares y restaurantes. Sin embargo, el exhabitante describe este lugar como "una ciudad fantasma" o un "complejo de vacaciones abandonado".

Forest City: el sueño inmobiliario que nunca despegó

Aunque anunciado como "el paraíso soñado", los que pasaron por el lugar lo describen como "la ciudad fantasma". “Para ser sincero, da miedo”, cuenta Nazmi. “Tenía muchas expectativas puestas en este sitio, pero ha sido una experiencia muy mala. Aquí no hay nada que hacer”. Forest City tiene una playa en abandono: tiene un parque infantil descuidado, carteles que desaconsejan el uso de los servicios higiénicos por la presencia de cocodrilos y el centro comercial está casi abandonado.

“Este lugar es escalofriante. Incluso de día, cuando sales por la puerta principal, el pasillo está a oscuras”, dijo una de las pocas residentes, Joanne Kaur. Ella y su marido son los únicos que viven en la planta 28 de una de las torres y piensan marcharse en cuanto puedan. “Lo siento por la gente que invirtió y compró una casa aquí. Si buscas en Google ‘Forest City’, no es lo que ves aquí hoy ”, expresó.

El ambicioso proyecto chino que terminó siendo una ciudad fantasma en Malasia

Contactar con compradores chinos de unidades en Forest City resulta complicado. La BBC logró comunicarse directamente con unos pocos propietarios, pero la mayoría se mostró reticente a hablar, incluso bajo condición de anonimato. No obstante, en las redes sociales pueden encontrarse indicios del malestar existente.

Un comprador de la provincia de Liaoning escribió en una publicación: “Esto es muy engañoso. Forest City está desierta, no vive nadie. Está alejada de la ciudad, le faltan servicios básicos y es casi imposible moverse sin un automóvil”. En otro comentario, una propietaria expresaba su frustración preguntando cómo podía recuperar su inversión: “El valor de mi unidad se desplomó, me he quedado sin palabras”.