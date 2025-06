Donald Trump reafirma su apoyo a Israel en medio del conflicto con Irán, destacando que no habrá paz si Teherán posee armas nucleares. | Composición LR

En una llamada telefónica con el medio The Atlantic, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha reafirmado el apoyo hacia Israel en medio del conflicto con el país de Irán.

“Para aquellas personas que dicen que quieren la paz, no se puede tener paz si Irán tiene un arma nuclear. Entonces, para todas esas personas maravillosas que no quieren hacer nada para que Irán tenga un arma nuclear, eso no es paz”, afirmó el mandatario.

Trump dice que él decide qué significa ''Estados Unidos primero''

La respuesta de Trump surgen a partir de críticas como la del periodista y personalidad estadounidense, Tucker Carlson, que han cuestionado el apoyo de EE. UU. a Israel y sus ataques a Irán como una contradicción hacia su política de “Estados Unidos primero”.

El presidente indicó: ''Bueno, considerando que fui yo quien desarrolló 'Estados Unidos primero' y considerando que el término no se usó hasta que yo llegué, creo que soy yo quien decide eso".

"Irán no puede tener una bomba nuclear, muy simple. Independientemente de que sea Israel o no, Irán no puede tener una bomba nuclear", insistió Trump acerca del conflicto en Medio Oriente.

Trump, quien hoy, 14 de junio, está de cumpleaños y celebrará un desfile militar en Washington D. C. de más de US$ 45 millones, terminó la conversación señalando que debía atender otra llamada con el mandatario ruso Vladimir Putin.

Trump habla con Putin en llamada telefónica de casi una hora

El presidente de Rusia, Vladimir Putin tuvo una llamada de 50 minutos con Donald Trump la mañana de este sábado, para discutir los ataques entre Irán e Israel, según medios rusos que citaron al asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov.

Ushakov expresó que Putin condenó los ataques israelíes en el territorio iraní, y que ambos líderes no descartaron retomar las discusiones sobre el programa nuclear de Irán.

Igualmente, Trump calificó la situación como ''alarmante''. Recientemente, Omán confirmó que las negociaciones del domingo entre Estados Unidos e Irán ya no se llevarán a cabo.

''Sin embargo, la diplomacia y el diálogo siguen siendo la única vía hacia una paz duradera", escribió el ministro de Exteriores de Omán y jefe de la mediación, Badr al Busaidi, en su cuenta de X.

Trump dice que conflicto con Gaza ''acabará pronto''

"Gaza está lista para retirarse, o casi lista para retirarse. Hemos recuperado a muchos de los rehenes", dijo Trump durante la llamada con The Atlantic.

Sin embargo, no todos sus aliados políticos opinan igual. En el movimiento ''Make America Great Again'', existen republicanos en contra del apoyo de EE. UU. a Israel.

Tucker Carlson expresó: ''Washington sabía que estos ataques ocurrirían. Ayudaron a Israel a llevarlos a cabo. Los políticos que dicen ser Estados Unidos Primero no pueden ahora darse la vuelta de manera creíble y decir que no tuvieron nada que ver con eso. Nuestro país está profundamente hundido".