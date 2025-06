El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán sobre la posibilidad de que Israel realice más ataques si no accede a firmar un acuerdo que detenga su programa nuclear.

Estas declaraciones se produjeron después de que, en la madrugada del viernes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaran a cabo ataques contra varias instalaciones nucleares y objetivos militares en territorio iraní. En respuesta, Teherán lanzó un centenar de drones, que Israel activó su defensa para interceptar.

Estados Unidos negó participar en el ataque a Irán

Anteriormente, el gobierno estadounidense negó haber participado en la ofensiva. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo estaban por iniciar su sexta ronda este domingo.

A través de Truth Social, Donald Trump declaró que le ha ofrecido a Teherán "una oportunidad tras otra".

“Ya se ha producido una gran cantidad de muerte y destrucción, pero todavía hay tiempo para detener esta masacre. Los próximos ataques, que ya están planeados, serán aún más devastadores”, advirtió.

“Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada en pie, y salvar lo que alguna vez fue conocido como el Imperio iraní. No más muertes, no más destrucción. ¡Hazlo antes de que sea demasiado tarde!”, añadió.

Trump también señaló que tenía conocimiento de los planes de Israel antes de los ataques nocturnos, aunque enfatizó que las fuerzas armadas estadounidenses no participaron en la operación.

El presidente se reunirá hoy a puerta cerrada con su Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca.

¿Qué ha pasado en Irán? Ataques desencadenan estado de emergencia

Los ataques aéreos israelíes se han concentrado en Teherán, la capital iraní, según informó el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. Añadió que el país se encuentra en estado de emergencia y se prepara para posibles represalias.

En Jerusalén, los ciudadanos fueron despertados por sirenas de alerta y avisos telefónicos. Un funcionario israelí indicó que los objetivos de los bombardeos incluyen instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní y otras infraestructuras militares.

Los medios estatales de Irán reportaron la suspensión de todos los vuelos en el principal aeropuerto internacional de Teherán.