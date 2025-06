Redadas de inmigración en EEUU: policías y sheriffs de Texas aclaran los límites de su participación en los operativos de ICE

Líderes de las fuerzas del orden locales en Laredo, Texas, se pronuncian sobre su involucramiento en las recientes redadas de inmigración ejecutadas por agentes federales en la ciudad. Estas declaraciones buscan clarificar el alcance de su participación en un escenario donde las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, generan diversas reacciones.

La dinámica entre la jurisdicción local y federal es un punto crucial en el debate actual sobre la inmigración. Los portavoces de ambas entidades policiales buscan despejar dudas y reiterar que, si bien ICE lidera estas operaciones, la presencia de sus agentes responde a un propósito específico, muy distinto al de la aplicación de las normativas migratorias.

Rol del Departamento de Policía de Laredo durante las redadas de ICE

El Departamento de Policía de Laredo ha confirmado que su presencia en los sitios de operativos de ICE tiene como única finalidad mantener el orden y la seguridad pública. Joe Baeza, vocero del Departamento de Policía de Laredo, enfatizó que la institución no se dedica a la aplicación de las leyes de inmigración. Para que sus oficiales intervengan, debe existir una causa probable o un indicio de actividad delictiva.

Baeza explicó que la presencia de los oficiales policiales en los lugares donde actúa ICE busca prevenir confusiones o conflictos. El propósito es preservar la paz, evitando que otros miembros de la familia o la comunidad generen situaciones de mayor envergadura. Subrayó que los agentes acuden con unidades policiales marcadas y uniformes, para que la ciudadanía reconozca que se trata de un acto oficial de la policía.

Oficina del Sheriff del Condado de Webb y su colaboración limitada con ICE

La Oficina del Sheriff del Condado de Webb también coopera con ICE, aunque de manera restringida. El Sheriff Martin Cuellar detalló que los agentes de ICE poseen acceso a los registros de la cárcel para verificar si existen reclusos con antecedentes penales. Existe un sistema donde, al ingresar los internos, los nombres pueden dirigirse a ICE, quienes buscan a individuos con historiales criminales. Esta colaboración se enfoca en la identificación de personas con historiales delictivos y no en la detención de inmigrantes por su estatus legal.

Ambas agencias del orden precisaron que no interrogan a las personas sobre su estatus migratorio durante detenciones rutinarias. Baeza, del Departamento de Policía de Laredo, aclaró que la política de su departamento no les permite realizar contactos en el campo con el fin de verificar el estado migratorio. Por su parte, Cuellar añadió que asisten a agencias policiales capacitadas en solicitar documentos o el estatus migratorio de una persona particular.

Asimismo, la policía reitera a la comunidad la importancia de denunciar crímenes, sin importar su estatus migratorio. Baeza expresó que es fundamental, ya que hay personas en la comunidad que viven con miedo, citando la violencia doméstica como una preocupación primordial. Desmiente la idea errónea de que las personas serán deportadas si contactan a la policía. Hasta la fecha, ICE no ha emitido una respuesta oficial sobre la cantidad de individuos detenidos en Laredo desde el 1 de junio.