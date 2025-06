Redadas de inmigración en California: agentes de ICE detienen inmigrantes durante operativos en tiendas de la región

El lunes 9 de junio, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo operativos migratorios en varias ubicaciones en el condado de Los Ángeles, incluidos arrestos en tiendas locales. La comunidad de Huntington Park, uno de los puntos más afectados, se vio sacudida por la noticia de estas redadas, las cuales han sido parte de un patrón creciente de control migratorio en la región. El alcalde de Huntington Park, Arturo Flores, se pronunció en contra de estas acciones, que calificó de arbitrarias, señalando que afectan principalmente a inmigrantes indocumentados de la comunidad latina.

La política migratoria de la administración Trump, que prioriza la seguridad pública, ha sido un tema de debate en estos operativos. Las redadas en cadenas de supermercados y otros comercios de la región, como Home Depot, generan un creciente temor entre los residentes, quienes temen que las fuerzas de ICE puedan estar enfocándose en áreas de alto empleo para inmigrantes. Este tipo de acciones de ICE ha desatado una fuerte reacción en las comunidades inmigrantes, que ahora se sienten más vulnerables.

Operativos en Los Ángeles: Detenciones en Home Depot de Huntington Park

A las 7:30 a.m. del lunes, agentes de ICE realizaron un operativo en la tienda Home Depot de Huntington Park, ubicada en 3040 Slauson Ave. Aunque las autoridades locales no han proporcionado detalles exactos sobre el número de arrestos, el incidente levantó gran preocupación en la comunidad. El alcalde Flores denunció que las detenciones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinos, son arbitrarias y no responden a una normativa clara, sino a una práctica de persecución en zonas donde las personas buscan empleo.

Según Flores, este tipo de operativos migratorios están afectando no solo a los inmigrantes ilegales, sino también a ciudadanos estadounidenses que, por su apariencia, son detenidos bajo sospecha. En su conferencia de prensa, destacó que los residentes de Huntington Park viven bajo una constante amenaza, especialmente en momentos en que se dirigen a tiendas locales en busca de trabajo.

La comunidad, en su mayoría de origen latino, ha expresado su temor por la creciente presencia de ICE en sus vecindarios. Estas redadas son vistas como una invasión a su privacidad y un ataque directo a su derecho a trabajar en paz. Además, la presencia de ICE en lugares comunes como supermercados y tiendas de grandes cadenas refuerza el miedo generalizado a ser arrestado y deportado, incluso si se es un trabajador legal.

¿Cómo actúa ICE en una detención y cómo reacciona la comunidad?

El modus operandi de ICE en este tipo de operativos migratorios sigue siendo similar: agentes federales se desplazan en áreas de alta concentración de inmigrantes indocumentados, como supermercados o tiendas de empleo, y realizan detenciones sin aviso previo. En el caso de las redadas en Home Depot y otros comercios de Los Ángeles, el proceso generalmente involucra la identificación y arresto de personas sospechosas de estar en el país sin autorización.

El alcalde de Huntington Park y otros líderes locales han instado a los residentes a mantener la calma y no abrir las puertas a los agentes de ICE sin una orden judicial. Además, han exhortado a las familias a estar preparadas para responder adecuadamente si se ven involucradas en una situación con agentes de inmigración. En una comunidad tan afectada por la inmigración ilegal, el miedo está al alza, y muchos residentes temen que sus seres queridos sean arrestados durante cualquier rutina diaria.

La tensión se intensificó el mismo día, cuando los rumores de que ICE estaba presente en una graduación local generaron pánico en la comunidad. Flores relató cómo el evento se transformó en un caos, donde familias celebrando logros académicos se vieron invadidas por el temor de que alguien fuera detenido en plena ceremonia.

Postura sobre la política migratoria en Estados Unidos

La postura de las autoridades locales de Los Ángeles sobre la política migratoria de la administración Trump es firme: rechazan las tácticas agresivas de ICE y defienden el derecho de los inmigrantes a vivir sin el temor constante de ser deportados. Líderes de ciudades cercanas como Lynwood y Cudahy, han manifestado su desacuerdo con la política de inmigración del presidente, subrayando la necesidad de proteger a las comunidades inmigrantes.

El concejal de Huntington Park, Jonathan Sanabria, recordó que su ciudad no solo se ha declarado un santuario para los inmigrantes, sino que también está implementando políticas activas para apoyar y proteger a quienes viven allí. La presencia de ICE y las medidas adoptadas por el gobierno federal son vistas como una violación de los derechos civiles de los inmigrantes y una forma de intimidación institucionalizada.

El debate sobre la seguridad migratoria en California sigue siendo intenso. Mientras algunos defienden la aplicación estricta de las leyes migratorias, otros argumentan que las redadas y detenciones son innecesarias y solo sirven para crear un ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades latinas, muchas de las cuales contribuyen significativamente a la economía local.