La carrera tecnológica entre Estados Unidos y China ha entrado en una nueva fase. Según un informe publicado por el Centro Belfer de la Universidad de Harvard, si bien Washington aún mantiene la delantera en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, tecnología cuántica e industria espacial, la brecha con Pekín se reduce de forma acelerada. El estudio advierte que China ha logrado avances significativos gracias a una fuerte inversión en tecnología, capital humano calificado y una estrategia estatal definida.

El documento, difundido el jueves, señala que China se beneficia de su capacidad para movilizar recursos, desarrollar infraestructura científica y escalar innovaciones locales. Aunque Estados Unidos domina en recursos financieros, algoritmos y poder computacional, el informe advierte que su liderazgo es más vulnerable de lo que parece, especialmente ante la consolidación del ecosistema de IA en China.

China acorta distancia tecnologíca tras recortes de Trump en Estados Unidos

La reducción del liderazgo de Estados Unidos en la carrera tecnológica frente a China se debe, en gran parte, a decisiones políticas internas que han debilitado su capacidad de innovación. Durante la administración de Donald Trump, se implementaron recortes significativos en la financiación científica, especialmente en sectores como la biomedicina, el espacio y el cambio climático. Además, el aumento de la polarización política y los ataques a instituciones académicas —incluidas restricciones a estudiantes extranjeros en universidades como Harvard y Columbia— afectaron el flujo de talento global y el ecosistema de investigación del país.

A esto se suma la falta de una estrategia tecnológica cohesiva a nivel federal, en contraste con el enfoque centralizado y agresivo de China. Mientras Pekín impulsa planes como Made in China 2025, apoyando con inversión estatal sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología y los semiconductores, Estados Unidos ha mostrado una dirección más fragmentada. Esto ha generado advertencias desde la comunidad científica y tecnológica, como la del Centro Belfer de Harvard, que señala el riesgo de que EE. UU. pierda su liderazgo si no revierte estas políticas y no fortalece su apoyo a la innovación.

Biotecnología: el sector donde China podría superar a EE. UU. en los próximos años

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el crecimiento del dominio biotecnológico chino. China ha consolidado una posición fuerte en desarrollo farmacéutico, producción a gran escala y ensayos clínicos. Empresas chinas han comenzado a liderar en detección, fabricación de medicamentos y pruebas de fármacos con inteligencia artificial, apoyadas por un entorno regulatorio más flexible.

Mientras tanto, en Estados Unidos, laboratorios clave reportan despidos y pérdida de inversión, según datos recientes del sector en Boston y Cambridge. El informe alerta que sin una estrategia tecnológica de China equivalente en Estados Unidos, el liderazgo en biotecnología podría cambiar de manos en los próximos cinco años. La comisión de seguridad nacional sobre biotecnología emergente del Congreso estadounidense ha propuesto destinar al menos 15.000 millones de dólares para recuperar terreno.