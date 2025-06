El presidente Donald Trump respondió el jueves a las recientes críticas de Elon Musk sobre el proyecto de ley fiscal. Dijo que el CEO de Tesla está descontento por la eliminación de los créditos fiscales para vehículos eléctricos. Musk ha expresado su descontento en las redes sociales, calificando la propuesta de ley de "abominación repugnante". Trump, por su parte, defendió el proyecto de ley y explicó que Musk "está molesto" por la decisión de eliminar los subsidios para los vehículos eléctricos, lo que afecta negativamente a Tesla y otras compañías del sector.

Trump también mencionó que los cuestionamientos de Musk se deben a un "resentimiento" por no haber sido elegido para liderar la NASA, un tema que ha causado tensiones entre ambos. A pesar de sus diferencias, Trump expresó: "Sabes, siempre me ha gustado Elon. Prefiero que me critique a mí que al proyecto de ley, porque el proyecto de ley es increíble".

Trump defiende el proyecto de ley fiscal ante críticas

Trump explicó que el proyecto de ley fiscal tiene como objetivo reducir el gasto público y mejorar la eficiencia gubernamental, pero destacó su desacuerdo con los subsidios a los vehículos eléctricos. Según el presidente de EE.UU., Elon Musk se muestra molesto porque la legislación elimina los créditos fiscales que apoyaban a la industria de vehículos eléctricos, algo que él considera debería haber sido una prioridad del gobierno. Trump también insinuó que Musk ya conocía esta decisión desde el principio, sugiriendo que no fue una sorpresa para él.

Trump aseguró que su propuesta fiscal es un avance positivo para EE.UU. Considera que los créditos fiscales para vehículos eléctricos son un gasto innecesario en un momento en que se requieren recortes en el presupuesto, y expresó su negativa a continuar financiando los subsidios masivos para esta industria, como algunos esperan.

De acuerdo con Mobility Portal Latinoamérica, el texto legislativo promovido por Trump elimina el Crédito Fiscal por Inversión (ITC) del 30% para sistemas solares y de almacenamiento, un importante incentivo para la infraestructura limpia. Además, suprime los beneficios fiscales para la compra de vehículos eléctricos e híbridos, afectando a fabricantes y consumidores desde 2026. También se introduce una tarifa anual de US$250 para vehículos eléctricos y de US$100 para híbridos, con el fin de financiar la infraestructura vial que depende de los impuestos a los combustibles fósiles. Esta medida marca un cambio en el enfoque hacia la movilidad eléctrica en un país aún rezagado frente a Europa y China.

Musk responde a las críticas de Trump en redes sociales

En cuanto a la reacción de Elon Musk, el CEO de Tesla respondió rápidamente a las declaraciones de Trump a través de la plataforma X. Musk utilizó la red social para reiterar sus críticas al proyecto ley fiscal, mencionando su desacuerdo con la eliminación de los subsidios y el impacto que esto tendría en la industria de los vehículos eléctricos.

"Mantengan los recortes de incentivos para vehículos eléctricos y energía solar en el proyecto de ley, aunque no se toquen los subsidios al petróleo y el gas (¡muy injusto!), pero eliminen la MONTAÑA DE CERDO ASQUEROSO del proyecto de ley”, expresó Musk.