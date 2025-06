El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostuvieron una conversación telefónica este jueves, en un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones arancelarias que ha generado incertidumbre en el comercio global. Según la agencia estatal Xinhua, la llamada se realizó a iniciativa de Trump, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre el contenido del diálogo.

Días antes, Trump había afirmado a través de sus redes sociales que llegar a un acuerdo con el presidente Xi era complicado. Sin embargo, la reciente conversación telefónica ha cobrado relevancia por ser la primera desde el inicio de la guerra arancelaria. "Me gusta el presidente Xi de China, siempre me ha gustado y siempre me gustará, pero es muy duro y extremadamente difícil llegar a un acuerdo con él", escribió Trump.

Medios chinos dieron a conocer la noticia, La casa Blanca permanece en silencio

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino y los medios de comunicación locales informaron esta mañana que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, dialogaron esta mañana de jueves telefónicamente. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se intensificaron esta semana, luego de que ambos gobiernos se acusaran mutuamente de romper la tregua alcanzada meses atrás.

Información en desarrollo...