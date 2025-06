Trump ordena investigar la legitimidad de los indultos concedidos por Biden: lo acusó de "no conocer los documentos que firmaba"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este 3 de junio una investigación sobre los indultos preventivos que su antecesor Joe Biden otorgó al final de su mandato a familiares y colaboradores, así como la conmutación de 37 penas de muerte. Trump pidió al Departamento de Justicia verificar si estos perdones se firmaron con un bolígrafo automático. La información fue revelada en un correo interno difundido por medios como Fox News.

La investigación designada por el republicano estará centrada en si Biden "era competente y si otros se estaban aprovechando de él a través del uso del autopen". Sin embargo, el mandatario no se precisó en qué indultos se centrará la investigación.

Los indultos de Biden: su último acto antes de salir de la Casa Blanca

En enero de 2025, antes de que culmine su mandato, Joe Biden indultó a sus hermanos y sus cónyuges, y explicó que su familia "fue objeto de ataques y amenazas implacables, motivados únicamente por el deseo de lastimarme, el peor tipo de política partidista”: “Desafortunadamente, no tengo motivos para creer que estos ataques terminarán”, expresó el ahora exmandatario. Según el medio AP, ninguno de los indultados por Biden fue acusado de ningún delito.

En diciembre de 2024, Biden concedió un indulto a su hijo Hunter por delitos fiscales y por casos vinculados al uso de armas de fuego, a pesar de haber prometido que no lo haría. También otorgó perdones generales a su hermano James y su esposa Sara, a su hermana Valerie junto a su esposo John Owens, y a su hermano Francis.

No obstante, el expresidente se adelantó y expresó en un comunicado: “La concesión de estos indultos no debe confundirse con un reconocimiento de que hayan cometido algún delito, ni su aceptación debe malinterpretarse como una admisión de culpabilidad por algún delito”. Además, antes de dejar el cargo, Biden anunció su decisión conmutar las sentencias de "cárcel desproporcionadas" impuestas a casi 2.500 presos que cumplen condenas por "delitos no violentos relacionados con drogas".

¿Trump acusó a Biden sin fundamentos?

La reciente controversia sobre la salud de Joe Biden, de 82 años, ha cobrado fuerza tras la publicación de un libro que expone un supuesto encubrimiento de su estado médico y revela un diagnóstico de cáncer de próstata con metástasis ósea. Esta situación coincide con la investigación abierta por el Departamento de Justicia sobre los indultos firmados al final de su mandato.

Donald Trump acusó sin pruebas a Biden de "desconocer el contenido de los documentos firmados". También sugirió que fueron sus asesores quienes usaron el bolígrafo automático. Por ello, calificó los indultos como “nulos, carentes de validez y sin fuerza futura”.

"Biden fue ejecutado en 2020 y lo reemplazaron con un clon", según Trump

A través de su red social Truth Social, Trump compartió una teoría conspirativa sin fundamento alguno, afirmando que Biden "fue ejecutado en 2020 y reemplazado por un clon robótico". El mensaje compartido por el republicano decía: “No existe Joe Biden. Fue ejecutado en 2020. Lo que ven son clones, dobles y entidades robóticas sin alma ni mente. Los demócratas ni lo notan.”