Gobierno de EEUU genera controversia internacional por citar fuentes inexistentes en informe oficial

El 22 de mayo, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y la comisión presidencial que investiga las enfermedades crónicas en niños publicaron un informe titulado "Haz que Estados Unidos vuelva a estar sano" (MAHA). Sin embargo, este informe ha generado controversia debido a varias inexactitudes en las citas de estudios científicos, con varios de los autores mencionados desmintiendo su participación.

Expertos citados en el informe aseguraron que se les atribuyeron investigaciones que no habían realizado o que no existen. Ante las críticas, la Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, trató de minimizar el problema, calificándolo de "errores de formato" y asegurando que el documento sería corregido.

Inexactitudes en las referencias científicas

Varios investigadores mencionados en el informe aseguraron que sus nombres fueron utilizados para respaldar estudios que no habían realizado. Por ejemplo, Noah Kreski, investigador de la Universidad de Columbia, explicó que una cita atribuida a él no corresponde a un trabajo auténtico. Además, el enlace proporcionado en el informe, que debería llevar a un artículo de JAMA Pediatrics, resultó estar roto y no llevar a ninguna publicación real.

Katherine Keyes, otra de las científicas citadas, negó haber escrito el artículo mencionado y manifestó que las estadísticas que se le atribuyen no tienen ningún fundamento. Guohua Li, quien también fue citado, rechazó categóricamente la referencia que se le dio, calificándola de "totalmente inventada".

Críticas a la desinformación del informe

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha rehusado hacer comentarios sobre los fallos encontrados en el informe, redirigiendo las consultas a la Casa Blanca. En una rueda de prensa, la portavoz Karoline Leavitt evitó responder sobre el proceso detrás de la elaboración del documento, lo que generó aún más dudas sobre su veracidad.

El Comité Nacional Demócrata también criticó el informe, acusándolo de difundir "desinformación". Estos errores se suman a las controversias previas en torno a las posturas de Robert F. Kennedy Jr. sobre el autismo y las vacunas, un tema que ha sido ampliamente desacreditado por la comunidad científica.