ICE arresta a madre inmigrante afuera de un tribunal de Texas y grita desesperada que la liberen: “Me están haciendo daño”

Los clamores de angustia de una mujer arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Antonio, Texas, se hicieron virales en redes sociales. Fue detenida junto con decenas de inmigrantes frente a una corte de inmigración en esa ciudad el pasado 28 de mayo.

A través de un video difundido por la cadena Telemundo, se pueden ver los arrestos grabados por una testigo anónima. Desde la mañana del miércoles, los agentes del ICE los esperaban en la corte, ubicada en el número 800 de la calle Dolorosa para detener a los inmigrantes al salir de sus audiencias y luego trasladarlas en camiones.

Madre grita de desesperación luego de ser arrestada por agentes del ICE en Texas

“Por favor, mis hijos… ayúdenme, mis hijos están en la escuela”, se escuchaba la mujer gritar en un video grabado por un testigo en el estacionamiento de la Corte de Inmigración de San Antonio, ubicada en el centro de la ciudad.

“Ustedes me están haciendo daño… ¡ayúdenme! ¡Déjenme ir!”, seguía clamando la mujer. Al preguntar a tres hombres que la estaban reteniendo si eran agentes de inmigración, uno respondió en español: “Sí, lo somos”.

La persona que grababa, visiblemente afectada, dijo: “por favor, no vayan al centro. Están arrestando a todos”. En el video se menciona que la mujer inmigrante acababa de llegar a la corte, pero no está claro si no logró entrar o si se dirigía a una audiencia.

El masivo arresto de inmigrantes por parte del ICE afuera de un tribunal de Texas

El 28 de mayo se informó que agentes del ICE estaban deteniendo a decenas de inmigrantes en la corte de San Antonio, donde al menos dos autobuses estaban llenos de personas arrestadas. Muchas de ellas acudían a sus citas programadas.

“Mi hijo tenía una cita con un abogado y se lo llevaron sin dar ninguna explicación”, comentó una mujer presente en el lugar. “¿Por qué se los llevan si no tienen ningún antecedente? Vi cómo también arrestaron a una joven frente a mí y no sé cuántos más habrán detenido allá abajo, cuando solo venían a su cita habitual”, añadió.

Un portavoz de ICE respondió a Univision San Antonio con lo siguiente: “La mayoría de los extranjeros que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en los últimos dos años están sujetos a procesos acelerados de deportación. ICE está cumpliendo con la ley y colocando a estos extranjeros en dichos procedimientos”.

¿Quiénes fueron los inmigrantes arrestados por el ICE afuera de LA corte de San Antonio?

Un abogado especializado en inmigración confirmó que las personas deportadas son aquellas que tienen procesos activos en la corte de inmigración. Durante una audiencia, el Departamento de Seguridad Nacional, mediante su fiscalía, puede presentar o retirar una moción para desestimar el caso. Muchas de estas personas ingresaron al país en los últimos dos años.

La mayoría son personas que se presentan por primera vez ante la corte. Los jueces evalúan si califican para solicitar asilo político; si no es así, se emite una orden de deportación inmediata. Tras conocer lo sucedido, varios activistas se congregaron frente a la corte para manifestar su rechazo, mostrando su preocupación por el trato a los inmigrantes y demandando respeto a sus derechos y dignidad.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.