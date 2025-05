Estados Unidos ha presentado una nueva iniciativa para facilitar la liberación de rehenes y establecer una tregua de dos meses entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Este jueves, un funcionario israelí validó ante The Times of Israel que la nueva propuesta del enviado especial estadounidense Steve Witkoff busca un alto el fuego provisional en Gaza. No obstante, se aclaró que esto no obligaría a Israel a concluir el conflicto. Esta información se alinea con lo que Hamás y Witkoff ya habían indicado sobre los puntos clave del marco de negociación.

Un funcionario de Tel Aviv ha confirmado que se está considerando la liberación de diez secuestrados con vida, así como la devolución de los cuerpos de otros 18, a cambio de un alto el fuego. Esta medida podría marcar un paso significativo hacia la desescalada de la violencia y la búsqueda de una solución pacífica.

La Casa Blanca espera que Trump revise el acuerdo

La situación en la región ha sido crítica, con un aumento en las hostilidades y un impacto devastador en la población civil. La propuesta de EE. UU. se presenta como una oportunidad para iniciar un diálogo y trabajar hacia una resolución duradera del conflicto.

El enviado Witkoff había anticipado el miércoles desde la Casa Blanca la inminente presentación de una nueva hoja de ruta. Expresó su optimismo sobre la posibilidad de que esta allanara el camino hacia una tregua temporal y una resolución más amplia. En sus propias palabras, el diplomático estadounidense afirmó: "El presidente (Trump) la revisará y tengo muy buenas expectativas de alcanzar una tregua temporal y una solución a largo plazo".

Por otro lado, Hamás declaró haber llegado a un "acuerdo" con Witkoff sobre un "marco general que garantizará un alto el fuego permanente". Este acuerdo, según el grupo, no solo implicaría la liberación de diez rehenes, sino también la completa retirada de las fuerzas israelíes del enclave y la creación de un comité para administrar Gaza una vez que el acuerdo entre en vigor.

Israel no está de acuerdo con la tregua en Gaza

Israel ha mantenido su postura de que la liberación de rehenes no significará el fin de su ofensiva militar. De hecho, hace dos días, un alto cargo israelí, que prefirió no ser identificado, comunicó a EFE que su gobierno había rechazado la propuesta estadounidense presentada por el mediador palestino-estadounidense Bishara Bahbah —y apoyada por Witkoff— porque implicaba negociar el cese de las hostilidades. A pesar de esto, la fuente añadió que Israel sigue trabajando "dentro del marco Witkoff".

En este contexto, una delegación israelí viajó a El Cairo como parte de los esfuerzos egipcios para reimpulsar las negociaciones, que llevan semanas estancadas. Por su parte, Hamás mantiene una posición firme: no liberará a los rehenes sin una garantía de un cese permanente de la guerra.