Donald Trump hace advertencia a Putin y asegura estar "decepcionado" por no llegar a paz con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su descontento con el presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de la crisis en Ucrania. Trump ha señalado que en un plazo de dos semanas se evaluará la disposición de Putin hacia la paz en la región, lo que podría cambiar la dinámica de la relación entre ambos líderes políticos.

Durante una reciente declaración, Trump enfatizó que “en unas dos semanas vamos a saber si nos está siguiendo la corriente o no, y si lo está, responderemos de forma un poco diferente”. Esta afirmación refleja la creciente preocupación de Estados Unidos sobre las acciones de Rusia en el conflicto ucraniano y la necesidad de una respuesta clara ante la situación.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Putin?

"En unas dos semanas vamos a saber si nos está siguiendo la corriente o no, y si lo está, responderemos de forma un poco diferente", recalcó el mandatario, quien evitó detallar qué tipo de medidas aplicaría para sancionar a Rusia.

"Lo que puedo decir es que estoy muy decepcionado por lo que ocurrió hace un par de noches, cuando murieron personas en medio de lo que llamaríamos una negociación. Estoy muy decepcionado. Muy, muy decepcionado", explicó el jefe de Estado.

El pasado 19 de mayo, Putin propuso a Trump, durante una llamada telefónica, colaborar con Ucrania en la elaboración de una hoja de ruta para un eventual tratado de paz, junto a una lista de condiciones para declarar un alto el fuego.

Trump advierto a Putin por la tregua en Ucrania

El jefe negociador ruso, Vladímir Medinski, afirmó este miércoles que está preparado para iniciar de inmediato negociaciones con Ucrania sobre el contenido del memorando destinado a resolver el conflicto y las condiciones para un alto el fuego. Por su parte, Kiev ya ha presentado su propuesta.

Trump, ese mismo día, expresó su disposición a intervenir personalmente para facilitar un avance en las conversaciones entre ambas partes.

"Lo haré si es necesario. Ojalá se hubiera hecho hace un par de meses, pero en este momento estamos trabajando con Putin y ya veremos dónde estamos. Creo que lo estamos haciendo bien, pero ya veremos. No me gusta lo que está pasando. No me gusta que se lancen cohetes contra ciudades. No lo vamos a permitir", recalcó.

La relación entre Trump y Putin no solo afecta a Estados Unidos y Rusia, sino que también tiene repercusiones en la estabilidad de Europa y en la seguridad global. La forma en que ambos líderes manejen la situación en Ucrania podría determinar el futuro de las alianzas y la cooperación internacional en temas de seguridad y defensa.