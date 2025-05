Alerta: Trump y el ICE comenzarán a perseguir niños inmigrantes en escuelas y hogares en EEUU sin previo aviso

En un reciente movimiento migratorio, el gobierno de Donald Trump autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) visitar escuelas, hogares y albergues en varios estados de Estados Unidos para localizar y “entrevistar” a niños inmigrantes. Sin embargo, las intenciones serían otras, según un informe de The New York Times, pues los agentes especializados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegan sin previa aviso poniendo en riesgo a los menores de edad.

De acuerdo con los testimonios, esta estrategia forma parte del plan de deportaciones del presidente enfocado en “controles de bienestar” para verificar que los menores migrantes no acompañados se encuentren escolarizados y en condiciones seguras.

¿Por qué el DHS persigue a niños inmigrantes en Estados Unidos?

De acuerdo con The New York Times, el gobierno de Trump ha justificado estas acciones como una forma de supervisar la seguridad de los inmigrantes menores de edad que cruzaron la frontera sin compañía de un adulto. No obstante, los funcionarios encargados de los operativos no son trabajadores sociales ni personal capacitado en bienestar infantil, sino integrantes de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, tradicionalmente dedicada a combatir delitos como tráfico de drogas, ciberdelincuencia y lavado de dinero.

El mes pasado, dos escuelas primarias en Los Ángeles rechazaron el ingreso de los agentes federales. “Mi primera pregunta empieza ahí”, declaró Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. “¿Qué interés debería tener un agente de Seguridad Nacional en un alumno de primer curso o de segundo? ¿O en un niño de tercero o cuarto?”.

Una de las mayores preocupaciones es la colaboración entre el ICE y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, entidad que hasta ahora operaba de manera independiente. Esta división del Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene como función central garantizar el bienestar de los menores migrantes, no intervenir en su estatus migratorio.

Gobierno de Donald Trump tras los cuidadores de niños inmigrantes en Estados Unidos

Esta vigilancia a niños inmigrantes no es casualidad, a la par, ICE impulsa medidas para dar con varios cuidadores con estatus ilegal, según confirmó Tricia McLaughlin, portavoz del DHS. En casos donde no existía otro adulto autorizado para custodiar a los menores, estos fueron transferidos a la tutela del gobierno federal.

McLaughlin señaló que el objetivo de estas visitas, en coordinación con el FBI y la DEA, es evitar que los menores no acompañados sean víctimas de delitos como el tráfico sexual. Mencionó el caso de un hombre guatemalteco, acusado de intento de homicidio, a quien se le permitió apadrinar a un adolescente de 14 años. Este tipo de situaciones, argumenta el gobierno, justifica una mayor vigilancia sobre el paradero y condiciones de los menores.