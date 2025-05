Estados Unidos será el principal afectado: peruano que estudió en Harvard cuestiona medida de Trump que impide matricular a extranjeros

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, prohibió a la Universidad de Harvard matricular a nuevos estudiantes extranjeros y ordenó a los actuales que se transfieran o perderán su estatus legal. Esta medida, comunicada mediante una carta firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se suma a una serie de acciones económicas y políticas contra la institución.

Para conocer más de cerca la situación, el Diario La República se comunicó con Marco Carrasco, exalumno de la mencionada casa de estudios, donde cursó una Maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Harvard Kennedy School, la escuela de gobierno de la universidad.

¿Cuál fue tu reacción al enterarte de la orden que prohíbe a Harvard matricular a estudiantes extranjeros?

"Es conocido la vigente disputa de la Universidad con el actual gobierno.", menciona Carrasco. En ese sentido, subraya que el peso académico y la relevancia intelectual que tiene Harvard se debe "a la comunidad de extranjeros". Por otro lado, el economista confía en que la universidad y la administración Trump puedan llegar a un acuerdo, pues la institución "adolecería de un capital no solo económico, sino de capital humano".

¿Cómo afecta esta medida a los estudiantes de Harvard?

A raíz de esta reciente medida, Carrasco señala que los extranjeros recién admitidos como estudiantes en Harvard no podrían viajar a Estados Unidos, ya que la universidad no podría gestionar las visas correspondientes. Por otro lado, la orden también afectaría a los alumnos que están por graduarse y que regresaron a su país de origen, pues sus visas de estudiante ya no tendrían validez.

¿La medida adoptada por el presidente Trump se podría trasladar a otras universidades de EE.UU.?

La pérdida de talento "no es beneficiosa para Estados Unidos", puntualiza Marco Carrasco, quien considera que esta disputa entre la Universidad de Harvard y la administración Trump no se trasladará a otras casas de estudio. Por otro lado, ante las acusaciones de antisemitismo contra la universidad, Carrasco señala que "en Harvard tiene que haber un debate y respeto a todas las posturas", pero que esa es una visión que choca con el actual gobierno.

