Redadas de ICE: este es uno de los trucos más usados durante los operativos contra inmigrantes en EEUU

Las redadas de ICE se han convertido en uno de los procedimientos más temidos por la comunidad migrante en Estados Unidos. Estos operativos, diseñados para identificar y detener a personas en situación irregular, evolucionaron con el uso de estrategias cada vez más sofisticadas.

Ante este panorama, es fundamental que los migrantes en tierras americanas comprendan cuáles son sus derechos y cómo actuar ante la presencia de agentes federales. El desconocimiento puede llevar a errores graves que faciliten la deportación o la detención arbitraria.

¿Cuál es el truco más usado contra inmigrantes en las redadas del ICE?

En numerosas ocasiones, los agentes se presentan haciéndose pasar por policías locales o funcionarios de otros organismos, utilizando la apariencia y la autoridad para no levantar sospechas. A menudo, aseguran investigar delitos como robo de identidad o realizan llamadas telefónicas con pretextos falsos para obtener información o convencer a los residentes de que colaboren.

Este tipo de estrategias tiene como objetivo principal evitar la presentación de una orden judicial o camuflarla para lograr el ingreso al domicilio sin consentimiento explícito. Al abrir la puerta creyendo que es una autoridad legítima con permiso para entrar, los migrantes se exponen a ser detenidos, lo que complica su defensa legal posterior.

Las frases que usa el ICE para engañar a inmigrantes en 2025:

"Soy el detective..."

"Estamos del recinto...."

"Policía, abre"

"Llamo desde (la corte local) para confirmar su dirección"

"Somos policías buscando a .... por ser víctima de robo de identidad"

"Somos del 'warrant squad' (unidad especializada en órdenes de arresto por violencia)"

"Estoy llamando de la oficina de la fiscalía"

¿Qué derechos tienen los inmigrantes durante redadas del ICE?

El derecho más importante es el de no abrir la puerta si no se les presenta una orden judicial firmada por un juez. Esta orden debe especificar el domicilio que se va a inspeccionar y debe ser mostrada al momento. Los inmigrantes también tienen el derecho de no responder preguntas sin la presencia de un abogado.

Asimismo, los afectados no deben firmar ningún documento ni aceptar voluntariamente su detención sin el apoyo de un representante legal. La falta de asesoría aumenta la vulnerabilidad, por lo que portar una "tarjeta roja" con estos derechos anotados y entregarla a los agentes puede servir como recordatorio durante la confrontación.