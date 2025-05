Malas noticias para inmigrantes en EEUU: Trump propone aumentar deportaciones a este país en zona de guerra

Un informe de The Washington Post reveló que el gobierno de Donald Trump estaría considerando enviar inmigrantes deportados a Ucrania, país que se encuentra en guerra con Rusia. Según el medio, representantes del equipo de Trump solicitaron formalmente al mandatario Volodímir Zelenski de aceptar un número no especificado de personas en aviones militares.

Entre los acuerdos entre Trump y Zelenski políticos, económicos y militares, Ucrania se convertiría en otro país que se encargará de encarcelar a inmigrantes indocumentados acusados de pertenecer a organizaciones criminales.

Gobierno de Trump pretende enviar inmigrantes deportados a Ucrania

De acuerdo con The Washington Post, la administración de Trump considera que enviar inmigrantes a Ucrania —pese a que se trata bajo el asedio de Vladímir Putin— podría servir como medida de presión y disuasión ante la migración ilegal. Además, Estados Unidos tendría una posición estratégica en Europa oriental gracias a sus políticas migratorias y económicas.

El documento no revela si Kiev aceptó la petición, pero sí detalla que un diplomático ucraniano se comprometió a informar a la embajada estadounidense una vez que su gobierno tuviera una postura definida. Hasta el momento, Ucrania no ha recibido deportados estadounidenses de terceros países ni ha emitido una respuesta formal. Dos funcionarios, que prefirieron no revelar su identidad, señalaron que la solicitud no llegó a los niveles más altos del Ejecutivo ucraniano.

¿Por qué Estados Unidos envía inmigrantes deportados a otros países?

La administración de Trump busca ampliar la red de naciones dispuestas a recibir inmigrantes deportados, incluso si estos no son ciudadanos de dichos países. Esta política incluye incentivos económicos o presión política según el contexto de cada nación. Países como México, Costa Rica, Panamá y El Salvador ya han aceptado a extranjeros expulsados de Estados Unidos.

En el caso de El Salvador, se informó que el gobierno estadounidense invertirá millones de dólares para mantener a migrantes considerados de "alto riesgo" en una prisión de máxima seguridad.