La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá legalizaron la captura de Freddy Castellanos, agente educativo vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), acusado de cometer presuntos abusos contra al menos 12 menores en un jardín infantil del sur de Bogotá.

El operativo se llevó a cabo el martes 6 de mayo, luego de que la madre de una niña de tres años denunciara los hechos. El jardín, Parques de Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal, fue cerrado de forma definitiva por el ICBF tras conocerse la denuncia. La institución, adscrita al gobierno, activó protocolos y colabora con la investigación.

Freddy Castellanos fue capturado y enfrenta cargos por delitos contra menores

El señalado, Freddy Arley Castellanos Velasco, se desempeñaba como agente educativo en el hogar infantil Canadá Sede F. Esta sede era operada por una entidad contratista del ICBF, organismo encargado del bienestar de la niñez en Colombia. Según la directora del instituto, Astrid Eliana Cáceres, la denuncia se recibió el 3 de mayo y activaron inmediatamente los protocolos, entre ellos, la recolección de pruebas, apoyo psicosocial a las familias y la denuncia ante la Fiscalía.

“Para el ICBF es inadmisible que esta situación ocurra en un espacio bajo nuestra responsabilidad. Esta unidad de atención cuenta con cámaras de vigilancia y equipos supervisores”, declaró Cáceres en un comunicado oficial. Añadió que ya se dispuso del cierre definitivo del jardín infantil involucrado como medida preventiva.

Durante la noche del martes 6 de mayo, un juez legalizó la captura del docente. Las audiencias de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento quedaron programadas para el miércoles. La Fiscalía imputará delitos como actos abusivos y acceso carnal con menor de 14 años, tipificaciones que, de ser probadas, contemplan penas severas de privación de libertad.

Testimonio de una madre destapó el caso de abuso sexual de menores en San Cristóbal

Margie Espinel, madre de una de las presuntas víctimas, fue quien puso en conocimiento de las autoridades lo ocurrido. Su hija le confesó que su profesor le daba besos y la tocaba de forma inapropiada bajo la apariencia de juegos. “Mi niña rompió su silencio y me dijo que su profesor, haciéndose el que jugaba, le daba besos en la boca y que eso era muy incómodo para ella”, relató Espinel en entrevista con El Tiempo.

Este testimonio motivó a otros padres a hablar. Durante una reunión de la comunidad educativa, al menos ocho familias expusieron situaciones similares. Aunque solo cuatro denuncias han sido formalizadas ante la Fiscalía, se investiga la posible afectación a por lo menos 12 niños y niñas, todos entre 2 y 3 años de edad.

Comunidad exige justicia y mayor control en los centros infantiles del ICBF

Mientras avanzaba la judicialización del caso, los habitantes del barrio Villa Javier, donde operaba el jardín infantil, realizaron protestas para exigir justicia y pedir mayores controles en los espacios educativos supervisados por el ICBF. Las manifestaciones bloquearon la calle 11 sur con carrera 10, lo que afectó significativamente la movilidad en esa zona de Bogotá.

Los padres de familia aseguran que hubo fallas por parte de la entidad operadora, que no habría respondido a tiempo a señales de alerta. La comunidad exige sanciones ejemplares no solo contra el presunto responsable, sino también contra quienes no actuaron ante los primeros indicios. Además, piden al Estado reforzar los mecanismos de monitoreo y selección de personal en jardines contratados por el ICBF.

De momento, el instituto ha desplegado un equipo técnico para ofrecer acompañamiento psicológico y legal a las familias afectadas, y ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos de la niñez.