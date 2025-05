José Erley Ramírez Garcés, pastor de la Iglesia Ministerio Apostólico del Reino, fue detenido en el municipio de Chinchiná, Caldas, tras ser denunciado por abusar sexualmente de su hijastra, una menor de 13 años, quien logró escapar luego de presuntamente haber sido agredida. La menor fue encontrada por habitantes de la vereda San Andrés, quienes alertaron a las autoridades.

En un video que se viralizó en redes sociales, se observa a la adolescente corriendo por una carretera rural, envuelta en sábanas y con cinta adhesiva en cuello, boca y muñecas. A pocos metros, el hombre aparece siguiéndola. Los vecinos intervinieron y evitaron que el hecho tuviera consecuencias aún más graves.

Declaraciones revelan plan macabro del pastor José Ramírez

Según la víctima, José Ramírez no solo la retuvo contra su voluntad y abusó de ella, sino que tenía intenciones de asesinarla. "Me violó y me iba a matar", habría dicho la joven, según testigos. La menor relató que el hombre ya había cavado un hueco cerca de la vivienda para enterrarla.

Diego Osorio, uno de los vecinos que acudió al rescate, declaró al medio local Notiaracarias que encontró a la joven atada y aterrada. “Él la dejó amarrada, con llave, y a unos metros de la casa estaba haciendo el hueco”, afirmó. Otro elemento perturbador fue que el hombre tenía música cristiana sonando a todo volumen durante los hechos, lo que fue confirmado por varios residentes del sector.

El perfil de un pastor que predicaba fe mientras cometía atrocidades

José Ramírez era un predicador activo. En redes sociales circulan grabaciones donde aparece orando y hablando del poder del perdón. En una de ellas, afirma: “Digámosle al mundo que Jesucristo perdona, que cambia corazones”. En otras imágenes, se le ve cantando música cristiana vestido de mariachi, una práctica que usaba para atraer feligreses.

Llamó la atención de la opinión pública que, pese a la gravedad de las denuncias, miembros de su congregación habrían solicitado su liberación. La iglesia que dirigía tiene sede en Santa Rosa de Cabal y opera bajo el nombre de Ministerio Apostólico del Reino. Autoridades ya iniciaron el proceso legal en su contra, mientras se investiga si existen más víctimas.

PUEDES VER: Gustavo Petro niega llevar un Rolex de 400 millones de pesos y revela el costo real de su reloj suizo

Indignación y peticiones de cierre de la iglesia en Chinchiná

El caso ha generado una fuerte reacción en Chinchiná. La comunidad expresó su repudio y pidió el cierre de la iglesia que dirigía el acusado. Organizaciones defensoras de la infancia solicitaron acompañamiento psicológico y legal para la menor, mientras se espera que la Fiscalía formalice los cargos por abuso sexual agravado, secuestro y tentativa de homicidio.

Este episodio reabre el debate sobre la falta de control institucional sobre quienes ejercen como pastores o líderes espirituales en Colombia. Aunque la figura del pastor tiene peso entre comunidades, no existe un ente que regule su formación o conducta. Esto permite que personas sin preparación ni escrutinio accedan a espacios de confianza que pueden facilitar los abusos.