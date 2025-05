Aviso importante para inmigrantes en EEUU: así se implementó el plan de Trump para para aumentar deportaciones de venezolanos a El Salvador

The New York Times reveló los planes de Donald Trump para aumentar las deportaciones de inmigrantes venezolanos a El Salvador.

Un reportaje de The New York Times reveló cómo el presidente Donald Trump implementó un plan para deportar a miles de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, un acuerdo que ha generado controversia. Con la intención de frenar la inmigración ilegal, el gobierno estadounidense contrató los servicios del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Sin embargo, el mandatario Nayib Bukele puso condiciones específicas, exigiendo pruebas de que todos los deportados pertenecían al grupo criminal transnacional Tren de Aragua.

El reportaje muestra que el plan de deportación se desarrolló en tiempo récord a través de un acuerdo con El Salvador, con la intención de enviar a inmigrantes sospechosos de ser pandilleros o terroristas bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Más tarde, diversos informes y sospechas públicas alertaron que los deportados no eran parte de grupos criminales, como el Tren de Aragua. Muchos de ellos no tenían antecedentes criminales ni pruebas claras que justificaran su deportación.

El acuerdo entre Donald Trump y Nayib Bukele para deportar inmigrantes a El Salvador

El presidente Bukele aceptó recibir a los inmigrantes bajo la condición de que solo se enviaran a "delincuentes convictos". No obstante, según el informe, muchos de los venezolanos deportados no habían sido procesados judicialmente, lo que provocó inquietudes tanto en El Salvador como en Estados Unidos. La Ley de Enemigos Extranjeros faculta al gobierno de Trump a deportar inmigrantes sin un proceso judicial previo; por ello, no hubo pruebas contundentes de la procedencia o culpabilidad de los migrantes venezolanos detenidos.

La situación se complicó aún más cuando Bukele solicitó garantías de que los deportados eran miembros del Tren de Aragua, un grupo al que Trump había vinculado sin pruebas claras. El acuerdo entre ambos gobiernos también levantó críticas dentro de Estados Unidos, donde algunos funcionarios temían que la deportación masiva se basara más en prejuicios que en pruebas legítimas. Mientras tanto, los inmigrantes detenidos, muchos de ellos con solicitudes de asilo pendientes, enfrentaron el desamparo y la incertidumbre. Entre los deportados se encontraban personas como Neri José Alvarado, un joven venezolano que había llegado a EE.UU. buscando refugio debido a la situación política y social en su país, pero que fue arrestado por el ICE antes de que se pudiera considerar su solicitud de asilo.

La Corte Suprema limitó la Ley de Enemigos Extranjeros contra inmigrantes en EEUU

La decisión de deportar a los venezolanos sin un proceso judicial claro desencadenó una serie de desafíos legales. La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre el caso, estableciendo que los inmigrantes debían tener la oportunidad de impugnar sus deportaciones antes de ser enviados a El Salvador. Este fallo complicó aún más el esfuerzo de la administración Trump para implementar su política de deportación masiva, ya que se exigió una revisión más detallada de cada caso individual.

Por su parte, los abogados de los inmigrantes y las organizaciones de derechos civiles siguen luchando por obtener justicia para aquellos deportados bajo condiciones cuestionables. A medida que el caso avanza, la Corte Suprema podría tener la última palabra sobre el uso definitivo de la Ley de Enemigos Extranjeros y su aplicación a los migrantes venezolanos.