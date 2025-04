Trump advirtió a Zelensky que Ucrania "será derrotada muy pronto", pero asegura que él está "intentando salvar al país"

En el marco de la guerra con Rusia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Ucrania "será derrotada muy pronto", pero que él y su administración están haciendo todo lo posible para "salvar al pueblo de este país". Durante una entrevista con la revista The Atlantic, el republicano expresó: "Creo que estoy salvando a esa nación. Creo que esa nación será derrotada muy pronto".

"Ahora bien, también podría argumentar que es una lástima que continuara, porque ha muerto mucha gente. Murió mucha más gente en esa guerra de lo que se informa", sentenció Trump quien se reunió con Volodímir Zelensky horas antes del último adiós al papa Francisco en Roma la semana pasada.

Rusia advierte a Zelensky: "Va a acabar de la manera más triste"

Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y exmandatario del país, advirtió que Volodímir Zelenski, enfrentará un desenlace desfavorable: “Va a acabar de la manera más triste”. Esta afirmación surgió tras acusarlo de vanagloriarse por la muerte del teniente general ruso Yaroslav Moskálik, lo cual consideró una conducta inaceptable para un jefe de Estado, incluso en un país "tan peculiar" como Ucrania.

Medvédev calificó a Zelenski como un individuo patológico y sugirió que quienes celebran actos de violencia no tienen un futuro prometedor. Sin embargo, añadió que prefería no profundizar en sus declaraciones para no incomodar a terceros. Además, el republicano Trump tomó declaraciones del primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, para justificar su afirmación de que quiere “salvar a Ucrania”. “El primer ministro de Noruega, una persona muy respetada, dice que si el presidente Trump no se hubiera involucrado esta guerra nunca terminaría. Creo que le estoy haciendo un gran favor a Ucrania. Lo creo”, sostuvo.

Biden y Obama, los responsables de la guerra en Ucrania, según Trump

Donald Trump no escatimó en críticas hacia los expresidentes de Estados Unidos, Biden y Barack Obama, y aseguró que la guerra en Ucrania es "la guerra del dormilón Joe Biden" y que nunca debería haber ocurrido. Según él, el conflicto comenzó a escalar durante la administración de Obama, y su propia gestión habría evitado la situación actual. "Solo estoy tratando de limpiar el desastre que dejaron Obama y Biden", sentenció, enfatizando su papel como un posible salvador de Ucrania.

Rusia dice "no" a la tregua que propuso Zelensky por 30 días

Este martes 29 de abril, Rusia rechazó la propuesta de Ucrania de extender la tregua -anunciada por Putin- por 30 días. El alto el fuego comenzará la medianoche del 7 al 8 de mayo y durará 72 horas. Putin busca conmemorar el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Zelensky calificó la propuesta de tregua por parte de Rusia como una "manipulación". En sus declaraciones, enfatizó que el alto el fuego no debería ser temporal, y sugirió que debe ser "inmediato, completo e incondicional" y extenderse por un mínimo de 30 días. En respuesta, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, argumentó que la verdadera manipulación radica en la falta de respuesta a la iniciativa del presidente ruso, Vladimir Putin.