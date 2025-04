Una guerra sin fin. Rusia rechazó este martes 29 de abril la propuesta de declarar un alto el fuego completo de 30 días que solicitó Ucrania al declinar la tregua de 3 días anunciada por Vladímir Putin por el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El alto el fuego iniciará la medianoche del 7 al 8 de mayo con una duración de 72 horas, según expresó Rusia en un comunicado.

Ante ello, Volodímir Zelensky, calificó la tregua rusa como una "manipulación": "El alto el fuego no debería ser de unos pocos días sólo para después volver a matar. Debe ser inmediato, completo e incondicional, por al menos 30 días". Al respecto, Dimitri Peskov, vocero presidencial, respondió: “Yo diría que manipular es más bien no responder a la iniciativa de Putin, y hasta el momento no hemos escuchado nada al respecto de las capitales europeas. Es muy difícil entender si el régimen de Kiev pretende seguir el ejemplo ruso o no”.

¿Qué intereses se esconden detrás del rechazo de Rusia a una tregua completa?

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue marcada por profundas desconfianzas. Desde Moscú, el Kremlin argumenta que una tregua prolongada podría ser usada por Kiev para rearmarse y reforzar sus líneas defensivas. "Es muy difícil declarar una tregua de 30 días sin resolver nuestras preocupaciones", declaró Dmitri Peskov a medios locales. Para Rusia, el conflicto no solo es militar sino también estratégico, donde cualquier concesión podría interpretarse como debilidad.

Por su parte, Ucrania insiste en que su prioridad es proteger vidas humanas y acusa a Rusia de usar las treguas como pretextos para reorganizar sus ofensivas. "Nosotros valoramos la vida de nuestra gente, no los desfiles", sentenció Zelensky, en alusión a la celebración rusa del 9 de mayo en la Plaza Roja.

¿Hay alguna esperanza real de alto el fuego?

Según expertos como Janis Kluge, del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad, las posibilidades de lograr un cese de hostilidades efectivo son nulas en el corto plazo. "Rusia es consecuente con lo que quiere y no muestra disposición a fórmulas de compromiso", escribió el investigador en la red social X. Este escenario desalentador deja al conflicto en una etapa de estancamiento peligroso, donde cada parte espera un desgaste mayor del enemigo.

La falta de voluntad para alcanzar acuerdos mínimos refleja una guerra que, lejos de terminar, se profundiza cada día más. Mientras Zelensky reclama garantías para su pueblo, Vladimir Putin se aferra a sus demandas de reconocimiento territorial, tensando aún más la cuerda de un conflicto que redefine las dinámicas del poder en Europa del Este.

El papel de EE. UU. en la guerra entre Rusia y Ucrania

Ni Moscú ni Kiev desean romper sus vínculos con Washington. Sin embargo, expertos que analizan el conflicto señalan que Donald Trump no aclara sus acciones cuando una de las partes rechaza sus iniciativas. Este comportamiento genera incertidumbre respecto a la postura que podría asumir en futuros escenarios diplomáticos.

Un ejemplo de las contradicciones de Trump se refleja en sus declaraciones sobre Crimea. Mientras Zelensky, afirmó que nunca reconocerá la soberanía rusa sobre esa región, Trump aseguró ante los medios que Zelensky ya habría aceptado la anexión, al considerar que el hecho ocurrió hace más de una década.

Trump también propone detener las hostilidades en la actual línea del frente. Por su parte, el canciller ruso Serguéi Lavrov manifestó en una entrevista con el periódico brasileño O Globo que Rusia exigirá el reconocimiento de su soberanía sobre Crimea y las regiones ucranianas incorporadas en 2022, las cuales aún pretende controlar plenamente.