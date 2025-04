Mauro Bergoglio, sobrino del papa Francisco, estará presente en el funeral del sumo pontífice gracias a un gesto solidario. Tras declarar públicamente que no tenía los recursos para viajar desde Argentina al Vaticano, su historia se difundió en los medios. Una empresaria argentina, sensibilizada por su situación, decidió cubrir los pasajes para que pudiera despedirse de su tío en la ceremonia fúnebre.

El funeral del papa Francisco se celebrará el sábado 26 de abril a las 10:00 a. m. (Roma, Italia) en la Plaza de San Pedro, presidido por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Se prevé la asistencia de líderes mundiales, altos prelados y miles de fieles. La participación de Mauro Bergoglio añade un componente humano al acto a lo que será la ceremonia de último adiós al papa.

"Estoy tratando de viajar. No se puede"

​En una entrevista emitida por el canal argentino A24, Mauro Bergoglio, sobrino del papa Francisco, reveló con pesar que no podría viajar a Roma para asistir al funeral de su tío. Bergoglio explicó que su situación económica le impedía costear los pasajes y la estadía en el Vaticano: "Me encantaría estar ahí, pero no tengo los medios".

Mauro también compartió recuerdos personales sobre Jorge Bergoglio, a quien describió como una figura muy cercana y humilde dentro de la familia. Destacó el vínculo afectuoso que mantenían y el orgullo que sentía por el legado espiritual y social del papa. A lo largo de la entrevista, expresó su tristeza por no poder acompañar físicamente al líder religioso en sus exequias.

Mauro Bergoglio, sobrino del papa Francisco, reveló para A24 que no podría viajar al funeral. Foto: A24.

Empresaria regaló pasajes para el sobrino del papa Francisco

Rita Mattiello, empresaria argentina, decidió obsequiar los pasajes a Mauro Bergoglio para que pudiera asistir al funeral de su tío en el Vaticano. El gesto surgió luego de la entrevista de Mauro con A24. "Me partió el alma escuchar que no podía viajar. Lo vi desamparado. Él [por Mauro Bergoglio] y su señora deberían haber sido de los primeros en ser invitados para viajar de manera oficial", indicó Mattiello.

“Soy muy creyente. Al principio tomé la decisión de hacerlo como un gesto de generosidad hacia el Papa, pero luego lo hice como algo de fe. Si uno puede hacer negocios, ¿cómo no ayudar en ciertos casos?”, agregó la empresaria en declaraciones para La Nación.

La noticia fue confirmada por medios como La Nación, que señalaron que Mauro ya está gestionando los trámites necesarios para estar presente en la ceremonia fúnebre que se celebrará el sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro.