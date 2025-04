Seis estudiantes internacionales en Colorado demandan al gobierno de Trump tras revocarles la visa de EEUU

Con menos de un mes para finalizar el semestre en la Universidad Estatal de Colorado (CSU), un número creciente de estudiantes internacionales enfrenta la revocación de sus visas por parte de la administración Trump. Este fenómeno ha generado un clima de incertidumbre y temor entre la comunidad estudiantil, según informó Denver7.

Hasta el pasado viernes, 16 estudiantes internacionales de CSU han visto su estatus migratorio revocado, mientras que en las cuatro campus de la Universidad de Colorado, la cifra asciende a 22. La estudiante de CSU, Ella Smith, expresó la preocupación que sienten sus compañeros: "Muchos de ellos me preguntan: ‘¿Cómo se supone que debo terminar mi semestre?’ Estamos asustados por nuestros compañeros."

A nivel nacional, más de 1.000 estudiantes internacionales han perdido sus visas F-1 o su estatus legal en las últimas semanas. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, afirmó que "el departamento revoca visas todos los días para asegurar nuestras fronteras y mantener a nuestra comunidad segura, y continuaremos haciéndolo".

Motivos de la Revocación de Visas a estudiantes internacionales en Estados Unidos

El Secretario de Estado, Marco Rubio, abordó la reciente represión y destacó que las revocaciones de visas se dirigen principalmente a individuos involucrados en protestas contra la guerra de Israel en Gaza y aquellos con cargos criminales pendientes. "Si vienes aquí a vandalizar una biblioteca, tomar un campus y hacer todo tipo de locuras, vamos a deshacernos de todas estas personas", afirmó Rubio.

Demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Seis estudiantes internacionales que asisten a universidades en Colorado han presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Las demandas fueron interpuestas esta semana en el Tribunal de Distrito de Denver. Zachary New, socio del bufete Joseph and Hall, representa a estos estudiantes, quienes, según él, "no son criminales endurecidos ni nada por el estilo".

Los nombres de las instituciones educativas no se revelan por razones de seguridad, pero New indicó que los estudiantes asisten a clases en Denver, Fort Collins y Colorado Springs. En una entrevista con Denver7, New mencionó que a sus clientes se les notificó que sus registros en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) habían sido terminados.

Historias de los estudiantes afectados en Colorado

Los estudiantes representados por New provienen de países africanos, de Medio Oriente y de Asia, y, según él, tienen solo infracciones menores en sus antecedentes. "Estos son individuos que han tenido interacciones extremadamente, extremadamente leves con la ley", afirmó New.

Uno de los demandantes, identificado como Student Doe, reside en Fort Collins y recibió una notificación a principios de abril de su universidad sobre la terminación de su estatus SEVIS. La razón dada para la terminación fue "Otro - Individuo identificado en la verificación de antecedentes criminales y/o ha tenido su VISA revocada". Según los documentos, el historial criminal de Student Doe se limita a un cargo de conducción bajo la influencia, que fue posteriormente desestimado.

Otro cliente de New, un estudiante de posgrado en Denver, recibió la misma notificación sobre su estatus SEVIS. Los documentos judiciales indican que el estudiante pasó un semáforo en rojo, lo que resultó en un accidente y una multa. También "se declaró culpable de un delito menor de hurto", pero después de completar el servicio comunitario, el caso fue desestimado.

Impacto psicológico y futuro de los estudiantes internacionales en Estados Unidos

Un tercer estudiante internacional representado por New "no ha participado en ninguna actividad política significativa". Su historial criminal incluye un arresto hace varios años por posesión de alcohol y marihuana como menor. New no cree que estas acciones justifiquen la deportación.

Los estudiantes buscan la restauración de sus registros migratorios para poder permanecer en el país sin temor y continuar sus estudios. Se espera que sus primeras audiencias se realicen en aproximadamente dos semanas. "El impacto psicológico de estas terminaciones es inmenso y, en algunos aspectos, es quizás más importante que las propias terminaciones", concluyó New.