Tessa Romero, una mujer española de 50 años, fue declarada clínicamente muerta tras sufrir un paro cardíaco repentino. Durante 24 minutos, no presentó signos vitales, pero, contra todo pronóstico, su corazón volvió a latir. Luego de recuperarse, aseguró haber vivido una experiencia que —según sus propias palabras— le cambió la vida. Su testimonio ha generado impacto en medios internacionales y en redes sociales, donde ha compartido lo que sintió mientras los médicos intentaban reanimarla. “Me sentía viva, despierta y consciente”, afirmó en una entrevista con The Sun.

Romero contó que, durante ese tiempo, sintió una profunda paz, sin dolor físico ni emocional. De acuerdo con su testimonio, estuvo consciente de todo lo que ocurría a su alrededor, incluso escuchando lo que decían los médicos mientras trataban de estabilizarla. A pesar de la falta de una explicación médica definitiva, su caso ha sido recogido por varios medios y ha generado interés en la comunidad científica.

VIDEO MÁS VISTO Montañas de basura se apilan en el Centro Comunitario Inglés en plena huelga de saneamiento

PUEDES VER: Buzo graba el momento exacto en que casi es mordido por un tiburón en la Polinesia Francesa

¿Qué le ocurrió a Tessa Romero el día que fue declarada muerta?

Según relató al medio británico The Sun, todo sucedió una mañana mientras llevaba a sus hijos a la escuela. De manera repentina, comenzó a sentir que algo no andaba bien. Poco después, sufrió un paro cardíaco. El equipo médico que la atendió determinó que no presentaba signos vitales y la declaró muerta. Durante 24 minutos, su corazón estuvo detenido.

Mientras esto ocurría, Romero asegura que experimentó un estado de total conciencia. “Lo primero que sentí fue una paz inmensa, por primera vez en mucho tiempo, ya no había dolor físico ni emocional, el sufrimiento había terminado”, explicó. Añadió que podía verse a sí misma desde arriba, flotando sobre su cuerpo y observando a los médicos que intentaban reanimarla. “Los escuché hablar de un infarto agudo de miocardio y paro cardíaco repentino. Pero no hubo consenso. Nunca sabremos qué pasó realmente”, señaló.

¿Qué sintió Tessa Romero durante los 24 minutos sin signos vitales?

Romero describió su experiencia como un momento de gran alivio. Aseguró que, a pesar de que clínicamente estaba muerta, nunca perdió la conciencia. “Me sentía viva, despierta y consciente”, reiteró. Este tipo de experiencias, conocidas como experiencias cercanas a la muerte (ECM), han sido objeto de estudio por parte de investigadores, aunque hasta el momento no existe una explicación científica definitiva sobre por qué ocurren.

La mujer explicó que durante ese tiempo no sintió miedo ni dolor, sino una sensación de tranquilidad absoluta. “Es como cruzar una puerta hacia un lugar donde todo tiene sentido, donde el amor y la paz lo envuelven todo”, declaró. Tras lo ocurrido, afirma que su perspectiva sobre la vida cambió por completo. “Antes de esto tenía un miedo inmenso a morir, pero ahora me parece que es una transición, más no un final absoluto”, sostuvo.

¿Qué dice la ciencia sobre los casos de personas que vuelven a la vida tras ser declaradas muertas?

La comunidad médica reconoce que existen casos documentados de personas que han estado clínicamente muertas por varios minutos y luego han sido reanimadas. Sin embargo, los testimonios como el de Tessa Romero siguen siendo objeto de debate. Aunque algunos estudios han analizado la actividad cerebral en situaciones extremas, no hay consenso sobre las causas ni el significado de las experiencias que relatan los sobrevivientes.

Los expertos señalan que, en algunos casos, podría haber una mínima actividad cerebral que no es detectada de inmediato con los métodos convencionales. No obstante, el caso de Tessa Romero, cuyo corazón se detuvo por 24 minutos, es inusual y todavía no tiene una explicación concluyente. Su testimonio ha sido comparado con otros relatos similares, aunque cada experiencia es única y depende de múltiples factores médicos y neurológicos.