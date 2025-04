Bebé se comió por error las cenizas de su abuelo en Reino Unido: madre grabó el incidente

Una mujer en Reino Unido compartió en redes sociales el momento en que descubrió a su hijo de un año comiéndose las cenizas de su abuelo. Natasha Emeny, residente de Lincoln, explicó que se había ausentado unos minutos para guardar ropa en el segundo piso de su vivienda. Al regresar, encontró a su hijo Koah cubierto de un polvo gris en la cara, la ropa y los muebles. “Fue mortificante. Aún estoy tratando de procesarlo”, declaró. La urna con los restos estaba colocada en un estante alto, pero el niño logró alcanzarla.

La escena fue grabada por la madre, quien luego la compartió en su cuenta de TikTok. En la publicación escribió: “Cuando tu hijo se come a tu papá”, escribió en la publicación. En el video, que rápidamente superó las 300.000 visualizaciones, se observa al niño caminando por la sala mientras parte del contenido de la urna permanece esparcido sobre el sofá y el piso.

¿Cómo ocurrieron los hechos según la madre?

De acuerdo con Natasha, la urna que contenía las cenizas de su padre se encontraba en el mismo lugar desde el nacimiento de Koah. Hasta ese momento, el niño nunca la había tocado. “Estaba en la repisa de arriba para mantenerla fuera del alcance”, explicó. Sin embargo, durante su corta ausencia, el niño logró acceder al recipiente y abrió el cofre decorativo donde se almacenaban los restos cremados. “Me tomó un momento darme cuenta de que, de hecho, eran las cenizas de mi padre”, relató la mujer, quien documentó la escena como forma de procesar el impacto.

¿Qué indicaron los médicos sobre el estado del menor?

Preocupada por la salud del niño, Natasha lo llevó al médico poco después del incidente. En declaraciones al medio británico The Sun, confirmó que Koah no presentó ningún síntoma de intoxicación. “Está absolutamente bien. No consumió demasiado”, afirmó. Según comentó, los profesionales de salud le recomendaron mantenerlo hidratado. Las cenizas humanas, tras el proceso de cremación, contienen minerales como calcio y fósforo, y aunque no son comestibles, no suelen ser tóxicos en pequeñas cantidades.

¿Qué reacciones generó el video en redes sociales?

El video fue publicado el 1 de abril y acumuló más de 5.000 comentarios. Muchos usuarios expresaron su sorpresa, otros recurrieron al humor e incluso algunos creyeron que se trataba de una broma por el Día de los Inocentes. Ante esas dudas, Natasha respondió: “Ojalá lo fuera”. También señaló que su padre habría reaccionado con humor ante lo ocurrido: “Mi papá se estaría riendo. Definitivamente, se habría reído, a todos nos gusta un poco de humor negro”, dijo. “Nunca lo conoció, pero ahora siempre estarán juntos”, agregó en tono irónico.