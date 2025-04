Elon Musk revela que transfirió más de USD 2 millones de manutención para el hijo que tendría con la influencer Ashley St. Clair

Después de que se conociera la decisión de Ashley St. Clair de vender su Tesla Model S negro para compensar la disminución en la manutención que recibía de Elon Musk, el empresario multimillonario y director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) hizo una declaración al respecto.

Musk afirmó que ha proporcionado un considerable apoyo financiero a la influencer conservadora Ashley St. Clair, mientras que lo acusa de haber reducido de manera drástica la cantidad destinada a la manutención de su hijo en común. El CEO de Tesla aseguró en X que ha entregado USD 2,5 millones de dólares y que envía 500 mil dólares anuales a la madre del niño.

La respuesta de Elon Musk a Ashley St. Clair

Elon Musk publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que afirmó haber proporcionado la considerable suma de dinero a Ashley St. Clair, sin estar seguro de si el hijo realmente es suyo. "No sé si el niño es mío o no, pero no me opongo a saberlo. No hace falta una orden judicial", escribió Musk, quien tiene 14 hijos.

Por su parte, St. Clair respondió en uno de sus mensajes, explicando que le pidió al empresario que confirmara la paternidad antes del nacimiento del niño. "Te negaste", afirmó. "No me enviabas dinero a mí, sino lo que considerabas necesario para tu hijo... hasta que retiraste la mayor parte para mantener el control y castigarme por 'desobediencia'", agregó en su mensaje, citado por el medio 'New York Post'. "En realidad solo estás castigando a tu hijo. Estados Unidos necesita que crezcas, hombre-niño petulante, finalizó.

Elon Musk a Ashley St. Clair por el presunto hijo en común

El conflicto entre ambos cobró mayor notoriedad a finales de marzo, cuando St. Clair habló abiertamente con el Daily Mail mientras vendía su Tesla Model S, alegando que lo hacía para compensar “el recorte del 60% que Elon Musk hizo al apoyo infantil de nuestro hijo”. En esa conversación, la madre afirmó que este tipo de acciones son características del comportamiento de Musk: “Así actúa cuando las mujeres levantan la voz”.

Por otro lado, People reportó sobre una solicitud legal presentada por St. Clair en el Tribunal Supremo de Nueva York en febrero, en la que pedía la custodia exclusiva del hijo en disputa, identificado como “R.S.C.”. En este contexto, la defensa de la influencer comunicó al medio que Musk había reducido el apoyo económico de manera “significativa y unilateral”.

¿Cómo se conocieron Elon Musk y Ashley St. Clair?

Según las declaraciones de St. Clair, su relación con la pareja comenzó tras una entrevista realizada en 2023. No obstante, tras quedar embarazada, asegura que le pidieron mantener el hecho en secreto, lo que la hizo sentirse “totalmente aislada” durante el embarazo, según informa el medio citado.

Es importante señalar que el CEO de Starlink, de 53 años, tiene una situación familiar compleja, con trece hijos, fruto de relaciones con tres mujeres diferentes. Entre ellos se incluyen los cinco hijos que tuvo con su primera esposa, Justine Wilson, y los tres que comparte con la cantante Grimes.

A esta cifra se suman tres hijos con Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink, dos de los cuales nacieron en 2021 mediante fecundación in vitro, y otro en 2024 por subrogación. Además, el CEO de Tesla ha utilizado previamente su plataforma para alertar sobre el presunto riesgo de un colapso social debido a las tasas de natalidad en descenso, una postura que ha generado críticas por parte de demógrafos.