Quien es Ashley St., la madre del supuesto decimotercer hijo de Elon Musk y autora de libro infantil cristiano

Ashley St. Clair contó que ella y su hijo habían conocido a la madre de Elon Musk y a algunos de sus otros hijos, según New York Post. Foto: The Independent.

En los últimos días, el nombre de Ashley St. Clair ha acaparado la atención mediática tras revelar que es la madre de un hijo de Elon Musk. La señorita es una influencer defensora de ideologías conservadoras, según People. La noticia ha desatado una ola de rumores sobre Elon Musk y su paternidad, sumando un nuevo capítulo a la vida privada del empresario.

La fuerte revelación que ocasionó múltiples comentarios en las redes sociales ocurrió el 14 de febrero en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. Incluso, Clair aseguró que el hijo del fundador de Tesla y SpaceX llegó a este mundo el mes de septiembre en 2024.

¿Quién es Ashley St. Clair, madre del supuesto decimotercer hijo de Elon Musk?

Profundizando a detalles en el perfil de Ashley St. Clair podemos compartir que ella es una influencer que ha defendido abiertamente ideologías conservadoras. Ella brindó declaraciones a Fox News relacionado a la disminución de las tasas de natalidad en septiembre 2023. Otro dato interesante de su vida es que autora de un libro infantil llamado "Los elefantes no son pájaros", el cuál partió de una colaboración con la editorial cristiana, BRAVE Books.

Ashley St. Clair es una influencer defensora de pensamientos conservadores. Foto: People.

En ella, suele asociarse con personas de integridad moral para otorgar enseñanzas de los valores cristianos y conservadores complejos. "Sigue a Kevin mientras aprende que, aunque puede cantar, no es un pájaro, aunque la cultura insista en que lo es. En la parte posterior del libro, hay juegos divertidos y preguntas de debate que ayudarán a inculcar los valores que se enseñan en la historia", explicó BRAVE Books en su página web sobre la sinopsis del libro de Ashley.

Ashley St. Clair trabajó junto a BRAVE Books para publicar su libro infantil cristiano llamado "Los elefantes no son pájaros". Foto: BRAVE Books.

¿Cómo se llegaron a conocer Ashley St. Clair y Elon Musk?

Ashley St. Clair contó que Elon Musk y ella se conocieron por primera vez en X, según New York Post. "Todo empezó con interacciones en X y él se coló en mis mensajes directos. Creo que era un meme", dijo la supuesta madre de uno de los hijos de Musk. La joven supo quien era el señor Musk, pero gracias a un amigo que frecuentemente le compartía vídeos de los lanzamientos de cohetes de SpaceX. No osbtante, ella no se mostró tan interesada al comienzo de todo.

La situación de ambos cambió cuando Clair tomó un vuelo a San Francisco para realizar una entrevista a Elon Musk en la sede de su nueva empresa para el medio Babylon Bee, una página web satírica de ámbito conservado, según People. Finalizada la entrevista, ella reveló que recibió un mensaje de texto de Musk donde la invitaba a Providence, Rhode Island, esa misma noche. Fue en ese viaje donde se inició el romance de ambos, detalló St. Clair.