Bayly dice que partidarios de Trump quieren quitarle la ciudadanía de Estados Unidos y deportarlo por críticas

El reconocido periodista Jaime Bayly denunció que miembros del entorno político de Donald Trump están buscando despojarlo de su ciudadanía estadounidense. A través de una serie de declaraciones, en su canal de YouTube, Bayly advirtió que este intento de quitarle la nacionalidad podría ser parte de una persecución dirigida contra él debido a sus opiniones contrarias a los grupos de extrema derecha en Estados Unidos.



Bayly, figura polémica y crítica del gobierno de Trump, reveló que un grupo de seguidores del mandatario de Estados Unidos estaría detrás de este movimiento que podría culminar con su deportación. El periodista, en su estilo directo, calificó esta situación como un "ataque político" que busca silenciar sus voces disidentes.

¿Por qué quieren deportar a Jaime Bayly?

Bayly explicó que, a lo largo de los años, ha sido blanco de ataques por parte de sectores vinculados al presidente Trump debido a sus fuertes críticas tanto a la administración como a las políticas de la derecha estadounidense. El periodista reveló que estos grupos, al no poder desmentir sus opiniones en el ámbito público, habrían optado por medidas más drásticas.

En sus declaraciones, Bayly indicó que, de confirmarse el intento de revocar su ciudadanía, se trataría de una persecución por sus posturas políticas y este tipo de acciones podrían sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión en los Estados Unidos.

¿Qué dijo Bayly sobre la posibilidad que sea deportado?

“Algunos partidarios quieren que yo sea arrestado y, enseguida, deportado. Sí, quien deportarme y no son pocos. Dicen que insulto a Donald Trump cuando digo que se comporta como un dictador”, comentó en su reciente video publicado en su canal de YouTube. Además, con el respaldo de un abogado, relató que lo acusan de ser traidor en Estados Unidos por criticar a Trump y admitió que le preocupa la deportación.

“Y la pregunta sería ¿a dónde me deportarían?, ¿a El Salvador? No, que sea al Perú. Pero, además, me acusan del crimen de defender a la banda ‘El Tren de Aragua’, por tanto, dicen que soy cómplice”, enfatizó Jaime Bayly.

¿Jaime Bayly dispara contra Bukele?

Jaime Bayly, fiel a su estilo, también generó polémica al criticar al sistema de Bukele contra los inmigrantes, “Yo creo que los criminales sí tiene derechos humanos. En eso no estoy de acuerdo con que es un dictador. A los criminales hay que juzgarlos, sentenciarlos y encarcelarlos, respetar el debido proceso”, agregó.