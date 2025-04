La universidad de jóvenes que buscan ser millonarios en Dubai: ofrecen becas para América Latina y estudian en 7 países

Elegir una universidad representa una de las decisiones más trascendentales en la vida, ya que de ello dependerá en gran medida el rumbo que tomará tanto la carrera profesional como el desarrollo personal de cada individuo.

Por ello, nace esta universidad innovadora que permite estudiar y trabajar al mismo tiempo, brindando experiencia real en el mundo empresarial. Ubicada en el centro financiero de Dubai, ofrece un campus de lujo con todas las comodidades. Acoge a estudiantes de América Latina y de distintas partes del mundo, en un entorno multicultural y enriquecedor.

¿Cuál es la universidad de millonarios en Dubai?

Tetr en Dubai es una de las universidades más importantes e innovadores que busca convertir a sus estudiantes en millonarios con sus propios proyectos. Esta le ofrece a sus alumnos ser creadores de sus propios proyectos y venderlos.

Asimismo, brinda la oportunidad de vivir una experiencia de aprendizaje global, permitiendo a los estudiantes estudiar y residir en siete países distintos durante cuatro años: Emiratos Árabes Unidos, India, Singapur, Ghana, Estados Unidos, Brasil e Italia. Como parte del programa, los becarios acceden a formación en algunas de las instituciones educativas más reconocidas a nivel internacional.

Esta universidad en Dubai ofrece becas para alumnos de América Latina

La Tetr College of Business ha lanzado un fondo de becas por US$ 1 millón destinado exclusivamente a estudiantes de América Latina, abriendo así nuevas oportunidades para acceder a una formación empresarial internacional.

El programa académico integra pasantías de larga duración, inmersiones empresariales con compañías reconocidas como Talabat, Emaar Properties y Emirates, además de vivencias culturales en lugares emblemáticos como el Zoco del Oro de Dubái. Esta combinación permite a los estudiantes adquirir una visión global de los negocios y experiencia práctica en la creación de siete emprendimientos desde cero.

¿Cómo postular a una beca desde Perú?

Los estudiantes peruanos interesados en postular a una beca en Tetr College of Business pueden aplicar a uno de los programas disponibles antes del cierre de la segunda ronda de solicitudes, que finaliza el 25 de marzo. No obstante, quienes no logren aplicar a tiempo podrán hacerlo en la tercera ronda, la cual se extenderá hasta finales de abril. El inicio del curso académico está previsto para finales de agosto o inicios de septiembre de este año.

Tetr utiliza un proceso de selección integral para identificar a los candidatos ideales. Este enfoque holístico evalúa no solo el rendimiento académico, sino también cualidades clave como la perseverancia, el pensamiento analítico, el espíritu emprendedor y una mentalidad empresarial sólida, atributos fundamentales para destacar más allá del entorno académico.