Registro de Extranjeros USCIS: inmigrantes en California que no se inscriban podrían recibir estas sanciones

A partir del 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 14159, conocida como "Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión", que establece un requisito obligatorio vía USCIS para los inmigrantes en Estados Unidos. Este mandato, que afecta a millones de inmigrantes indocumentados, exige que todos los extranjeros se registren ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Este nuevo requerimiento se da en un contexto de políticas migratorias más estrictas bajo la administración de Trump. Desde su llegada al poder, el presidente ha implementado diversas medidas que buscan controlar y limitar la presencia de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. Ahora, el Registro de Extranjeros USCIS se convierte en una herramienta más dentro de esta estrategia para ejercer un control más riguroso sobre los inmigrantes en California y en todo el país.

Registro de Extranjeros USCIS: ¿qué sanciones enfrentarían aquellos que no se inscriban?

El Registro de Extranjeros USCIS es una obligación legal para todos los extranjeros que lleguen a EE.UU. y permanezcan en el país por 30 días o más. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), los extranjeros mayores de 14 años que no se registraron cuando ingresaron al país o que no presentaron sus huellas dactilares tienen la responsabilidad de hacerlo. Si no se cumple con este registro, las consecuencias pueden ser severas. El incumplimiento de esta norma puede resultar en:

Sanciones penales y civiles: los inmigrantes que no se registren dentro del plazo de 30 días "podrían enfrentar cargos criminales por su presencia ilegal" en el país, además de las sanciones civiles.

por su presencia ilegal" en el país, además de las sanciones civiles. Multas económicas: las personas que no se registren y que sean detenidas pueden ser sujetas a pagar multas por no cumplir con la ley.

Posible encarcelamiento: en los casos más graves, el incumplimiento de este requisito podría resultar en penas de prisión.

¿Cómo inscribirme en el Registro de Extranjeros desde California?

El proceso para cumplir con el Registro de Extranjeros USCIS es relativamente sencillo, aunque es fundamental cumplir con los plazos establecidos para evitar sanciones. Si eres un inmigrante en California y necesitas registrarte, sigue estos pasos:

Crear una cuenta en línea en USCIS: lo primero es abrir una cuenta en el sitio web de USCIS, donde podrás acceder a los formularios y la información necesaria para completar tu registro.

Presentar el Formulario G-325R: este formulario es obligatorio para el registro de extranjeros y debe ser presentado a través del portal en línea de USCIS. En este documento se incluirán detalles personales y migratorios.

Agendar cita para biometría: si USCIS revisa el formulario y determina que necesitas registrarte, se te programará una cita para que entregues tus huellas dactilares y otros datos biométricos.

Recibir evidencia del registro: una vez completado el proceso, USCIS te enviará un documento de evidencia de registro a tu cuenta en línea. Este documento no otorga un estatus migratorio legal, pero es importante mantenerlo actualizado.

Es crucial tener en cuenta que este registro no otorga estatus migratorio legal ni proporciona permisos de trabajo, simplemente es una obligación de cumplimiento para evitar posibles sanciones.

USCIS: ¿en qué consiste el Registro de Extranjeros en EE.UU.?

El Registro de Extranjeros USCIS es una medida establecida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que obliga a los extranjeros en EE.UU. a registrarse con el gobierno si han estado en el país por más de 30 días y no se registraron previamente en su entrada al país. Además de la toma de huellas dactilares, los inmigrantes deben completar ciertos formularios y presentar pruebas de su presencia en el país.

Este sistema está diseñado para que el gobierno de Estados Unidos tenga un control más estricto sobre los inmigrantes indocumentados. Aunque el registro no crea un estatus migratorio legal ni otorga beneficios como la autorización para trabajar, es una obligación que debe cumplirse para evitar las posibles sanciones que implementaría la gestión de Trump.