El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a realizar pruebas de polígrafo a ciertos empleados con el objetivo de identificar a los responsables de filtrar información relacionada con redadas y operaciones federales contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Las medidas, consideradas extremas dentro de la agencia, buscan esclarecer las supuestas filtraciones relacionadas con los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La secretaria del DHS, Kristi Noem, afirmó que estas filtraciones afectaron la eficacia de las redadas y permitieron que algunas personas eviten ser detenidas. Junto a Tom Homan, reconocido como el 'zar de la frontera' durante la administración de Donald Trump, manifestó su preocupación por las consecuencias de estas revelaciones.

Filtración de información habría afectado las redadas, según la DHS

Según la postura de la DHS, la divulgación anticipada de información sobre las redadas redujo la cantidad de detenciones en comparación con las proyecciones. Esto habría afectado los resultados de la política migratoria del gobierno y, por ende, un retraso dentro del plan migratorio de la administración de Donald Trump.

El viernes 7 de marzo, en un video publicado en X, la secretaria Kristi Noem anunció que el DHS identificó a dos responsables de filtrar información confidencial, quienes serán procesados judicialmente. La funcionaria sostuvo que estas filtraciones dificultan la aplicación de la ley, pero también ponen en peligro la seguridad de los agentes que participan en las operaciones.

El uso de los polígrafos no solo se limitan para una sola agencia de la DHS

Según fuentes consultadas por NBC News, la aplicación de pruebas de polígrafo no se ha restringido a una sola dependencia, sino que también abarcó a empleados de diversas agencias vinculadas al Departamento de Seguridad Nacional. No obstante, hasta el momento no se divulgó cuántos funcionarios fueron sometidos a estas pruebas ni si se han identificado más sospechosos.

Aún no se conoce otro pronunciamiento sobre el uso de polígrafos para interrogar dentro del DHS. Sin embargo, la falta de transparencia sobre el alcance de las pruebas de polígrafo y el número de empleados involucrados deja abierta la incertidumbre sobre la magnitud del problema.