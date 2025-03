Estas son las 'ciudades santuario' en California que protegen a inmigrantes ante las redadas del ICE

Las políticas migratorias en Estados Unidos han experimentado un cambio radical bajo la Presidencia de Donald Trump. Las redadas de inmigración, que resultaron en miles de arrestos en un solo día, y las nuevas políticas de deportación han generado gran preocupación en las comunidades inmigrantes. Frente a ello, han surgido las llamadas 'ciudades santuario' en California como un refugio para este grupo que busca escapar de las medidas de detención y deportación del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

California, bajo el liderazgo del gobernador Gavin Newsom, ha sido uno de los estados más comprometidos en proteger a los inmigrantes. Las ciudades santuario en este estado se han erigido como bastiones de resistencia frente a las políticas adoptadas por Trump.

¿Cuáles son las 'ciudades santuario' en California?

Las 'ciudades santuario' en California son aquellas que han implementado políticas para proteger a los inmigrantes indocumentados, limitando la cooperación con el ICE al no proporcionar información sobre el estatus migratorio de las personas, a menos que haya una investigación sobre crímenes graves. Algunas de estas son:

Alameda County

Berkeley

Contra Costa County

Fremont

Los Ángeles County

Monterey County

Napa County

Oakland

Riverside County

Sacramento County

San Bernardino County

San Diego County

San Francisco County

San Mateo County

Santa Ana

Santa Clara County

Santa Cruz County

Sonoma County

Watsonville

Estas áreas han adoptado políticas diseñadas para proteger a los inmigrantes indocumentados de las políticas federales, especialmente las relacionadas con las deportaciones y las redadas del ICE.

¿El ICE puede hacer redadas en las 'ciudades santuario' de California?

Aunque las 'ciudades santuario' en California han adoptado políticas que protegen a los inmigrantes, la pregunta sobre si el ICE puede realizar redadas en estas ciudades es compleja. La respuesta depende de las leyes federales y las políticas locales. En las 'ciudades santuario', el ICE no tiene acceso automático a las personas arrestadas por delitos menores o por delitos que no estén relacionados con la inmigración. Esto significa que las autoridades locales, como la policía, no están obligadas a compartir información sobre el estatus migratorio de los individuos con el ICE, a menos que se trate de un crimen grave.

Sin embargo, las políticas de protección no garantizan que las redadas del ICE no ocurran. Las autoridades federales aún tienen la capacidad de realizar arrestos en cualquier parte del país, incluso en las ciudades santuario, pero las ciudades locales no cooperan activamente con estas redadas. Según el gobernador Gavin Newsom, estas políticas locales están diseñadas para proteger a los inmigrantes y permitirles vivir sin temor a ser deportados por crímenes menores o sin estar involucrados en actividades ilegales graves.

'Ciudades santuario' en California: un refugio para los inmigrantes

Las 'ciudades santuario' en California se han convertido en símbolos de resistencia frente a las políticas migratorias más estrictas de la administración Trump. Estas ciudades ofrecen un nivel de protección para los inmigrantes, permitiéndoles vivir con mayor seguridad, aunque no sean ciudadanos de Estados Unidos. Las políticas adoptadas en California son un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden intervenir para proteger a las comunidades vulnerables frente a la acción federal.

Aunque el gobierno de Estados Unidos sigue implementando medidas de deportación y vigilancia, California se mantiene firme en su compromiso de ofrecer un refugio a los inmigrantes indocumentados, con el objetivo de asegurar sus derechos y bienestar.