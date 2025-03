Este sería la razón detrás de la extradición de 29 narcotraficantes de México a Estados Unidos

La reciente extradición de 29 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, marca un hito en la cooperación entre México y EE.UU. CNN conversó con un especialista en tema sobre la razón detrás de responder la solicitud del gobierno estadounidense a cargo de Dondal Trump.

La Fiscalía General de México ha señalado que estos individuos eran requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales que han sido designadas como terroristas por EE.UU.

¿Cuál es el motivo detrás de la extradición de los 29 narcotraficantes de México a EE. UU.?

Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, comentó a CNN que las extradiciones funcionaban como una forma de "mensaje" del Gobierno de México para mostrar a la administración de Trump su disposición a cola

Por su parte, el diplomático mexicano Eduardo Roldán destacó que estamos viviendo un cambio de paradigma. “En estos cinco meses he notado que (…) ahora estamos en la mesa como invitados. Ya no somos el menú, como éramos en el pasado”. Añadió que en las negociaciones actuales existen temas de seguridad y migración que son igualmente importantes para Estados Unidos y México. “Si México no actúa también podría salir perjudicado. Porque tenemos límites para resolver esos temas”.

Las autoridades mexicanas han defendido la extradición como un paso necesario para fortalecer la seguridad nacional. Gertz subrayó que la decisión responde a la necesidad de combatir el tráfico de drogas y la violencia asociada. Sin embargo, persisten dudas sobre la efectividad de esta estrategia y su capacidad para frenar el narcotráfico en el país.

Reacción de las autoridades mexicanas ante la extradiciones a Estados Unidos

El fiscal general de México, Alejandro Gertz, argumentó a la prensa que la acción se llevó a cabo en cumplimiento de una "solicitud debidamente fundada" por parte de EE.UU. Gertz enfatizó que las bases legales para esta extradición se encuentran en la Ley de Seguridad Nacional mexicana, que permite la colaboración en la lucha contra la delincuencia organizada.

Por su parte, Samuel González Ruiz, especialista en delincuencia organizada, destacó que nunca antes se había realizado una extradición de tal magnitud, lo que podría redefinir la relación entre México y EE.UU. en el ámbito de la seguridad.