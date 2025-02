En una medida sin precedentes, Canadá ha seguido los pasos de Estados Unidos y ha declarado a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. El gobierno canadiense, encabezado por el primer ministro Justin Trudeau, ha tomado una decisión que refuerza la lucha contra los cárteles de la droga. El país anunció la medida este jueves 20 de febrero y ha adoptado una postura más firme al considerar a estas organizaciones como grupos terroristas.

Esta medida, que alinea a Canadá con la política exterior de EE. UU., busca reducir la influencia de los cárteles en el narcotráfico y la violencia transfronteriza. Los cárteles mexicanos, que ya eran considerados enemigos de la seguridad nacional estadounidense, ahora enfrentarán restricciones más severas también en el país vecino.

¿Por qué Canadá clasificó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas?

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, dio a conocer la medida hoy en Ottawa, un día después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializara la incorporación de los cárteles a su lista de organizaciones terroristas. Según el comunicado oficial, las actividades de estos grupos no solo afectan a México y EE. UU., sino que también extienden su influencia hacia Canadá, con el tráfico de sustancias ilegales cruzando sus fronteras.

Durante el decomiso de 835 kilos de cocacína en enero pasado en Toronto, se detuvieron a 4 canadienses y 2 mexicanos. Foto: EL PAÍS.

"El narcotráfico y las actividades de los cárteles no tienen límites, y las consecuencias de sus operaciones transnacionales afectan directamente a nuestra sociedad", expresó la ministra de Seguridad Nacional, Mélanie Joly.

La decisión ocurre en un marco en la que las naciones buscan mayor cooperación en la lucha contra el crimen organizado. De hecho, las políticas contra los cárteles no se limitan solo a la región de América del Norte, sino que buscan un enfoque internacional. Al declarar a los cárteles como grupos terroristas, Canadá tiene la intención de endurecer las sanciones y congelar los activos de las organizaciones involucradas en la producción y distribución de drogas.

Los grupos criminales declarados "terroristas" por Trump

Ayer 19 de febrero, el Departamento de Estado de EE. UU. formalizó la orden del presidente Donald Trump, para incluir a 8 grupos criminales de América Latina en la lista de "terroristas". La medida impide que cualquier individuo brinde apoyo a estos grupos y, además, facilita la deportación de aquellos que sean considerados miembros sospechosos. Los 6 cárteles mexicanos de la lista son: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noroeste, Golfo, Nueva Familia Michoacana y Unidos.

En su respuesta a la medida, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que "si el objetivo detrás de la decisión es profundizar en las investigaciones sobre el lavado de dinero y la presencia de organizaciones criminales dentro de Estados Unidos, la medida sería aceptable". No obstante, la mandataria dejó entrever una preocupación que ha persistido en el imaginario colectivo mexicano desde que Trump planteó la posibilidad de declarar a los cárteles como "terroristas": "Lo que no aceptamos es la violación a nuestra soberanía", afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina del 19 de febrero.

Sheinbaum y sus reformas para proteger a México contra la intromisión extranjera

Este jueves, Claudia Sheinbaum presentó dos reformas constitucionales con el objetivo de salvaguardar la soberanía del país frente a la intervención extranjera, como respuesta a la decisión de Trump de designar como terroristas a los cárteles de la droga. En su conferencia matutina, Sheinbaum también subrayó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ampliará su demanda contra los fabricantes y vendedores de armas en EE. UU., acusándolos de ser cómplices de terrorismo debido a esta reciente clasificación.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró "no tener miedo a Donald Trump". Foto: France 24.

Además, la mandataria mexicana sostuvo: "Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, esta no puede ser una oportunidad por parte de EE.UU. para invadir nuestra soberanía, entonces ellos pueden ponerles el nombre que decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión".

“Ambos países queremos combatir a grupos de delincuencia organizada que hacen actos ilegales en ambos países, y ahí estamos trabajando muy bien en la coordinación, pero nosotros tenemos que garantizar que es bajo colaboración y coordinación, nunca violando de ninguna manera la soberanía de México", agregó Sheinbaum.