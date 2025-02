Trump acusa a Ucrania de "tratar con bastante rudeza" al secretario del Tesoro de EE. UU.: "Zelensky estaba durmiendo y no lo recibió"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente al gobierno de Ucrania, acusándolo de desairar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante su reciente visita a Kiev. Según Trump, el presidente Volodímir Zelensky no recibió a Bessent, quien regresó a EE. UU. sin lograr avances en el acuerdo propuesto. "Scott Bessent fue allí y fue tratado con bastante rudeza, porque básicamente le dijeron que no. Zelenski estaba durmiendo y no estaba disponible para recibirlo", afirmó Trump.

El mandatario estadounidense sostuvo que Bessent "viajó muchas horas en tren, lo cual es un viaje peligroso, y estamos hablando del secretario del Tesoro". Además, agregó "Fue allí para que le firmaran un documento y cuando llegó, regresó con las manos vacías. No quisieron firmar el documento".

¿Qué motivó la visita del secretario del Tesoro a Kiev?

La visita de Scott Bessent a la capital ucraniana tenía como objetivo principal presentar un acuerdo de asociación económica entre Estados Unidos y Ucrania. Este acuerdo proponía la explotación conjunta de minerales críticos, valorados en aproximadamente 500.000 millones de dólares, esenciales para la industria tecnológica. Sin embargo, el presidente Zelensky mostró reservas respecto al borrador presentado, argumentando la falta de garantías de seguridad y asistencia militar para su país.

Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., no asistirá a la reunión de jefes de finanzas del G-20 en Sudáfrica. Foto: Bloomberg.

"No dejé que los ministros firmaran un acuerdo relevante porque, en mi opinión, no está preparado para protegernos, para proteger nuestros intereses", declaró Zelensky. Esta postura evidencia las preocupaciones de Ucrania sobre su seguridad nacional y la soberanía de sus recursos naturales.

Así respondió Trump a la negativa de Zelensky

La reacción de Trump no se hizo esperar. Además de criticar la ausencia de Zelensky durante la visita de Bessent, el presidente estadounidense acusó al líder ucraniano de romper acuerdos previos relacionados con las tierras raras. "Teníamos un acuerdo sobre tierras raras. Pero lo rompieron dos días atrás", señaló Trump.

Estas acusaciones se suman a comentarios anteriores en los que Trump calificó a Zelensky de "dictador sin elecciones" y lo acusó de manipular a Estados Unidos y malgastar la ayuda financiera recibida. "Mejor que se mueva rápido o no tendrá país que dirigir", advirtió Trump, sugiriendo que la inacción de Zelensky podría poner en riesgo la existencia misma de Ucrania.

¿Recursos naturales en juego?

Tras la visita del alto funcionario a Kiev, se informó que el propósito de su viaje era hacer que Zelensky firmara un acuerdo que permitiría a Washington acceder a valiosos recursos ucranianos a cambio de la ayuda brindada anteriormente. Este acuerdo, planteado por la Administración Trump, otorgaría a Estados Unidos no solo el control de reservas minerales estratégicas, sino también de infraestructuras clave como gas, petróleo y puertos del país.

Ucrania se niega a aceptar las condiciones de Trump para la explotación de sus tierras raras. Foto: EL PAÍS.

Antes incluso de la investidura de Trump, Zelensky había propuesto a los países occidentales acceder a los recursos naturales de Ucrania como parte de su ‘plan de victoria’ contra Rusia. Posteriormente, reconoció que Ucrania no tiene control sobre todos los yacimientos de tierras raras. Trump, por su parte, acusó al líder del régimen de Kiev de haber "roto" un acuerdo sobre las tierras raras en Ucrania. "Teníamos un acuerdo sobre tierras raras. Pero lo rompieron dos días atrás", afirmó.